Tiroler Zugspitz Arena

Tiroler Zugspitz Arena präsentiert ihre wichtigsten Winterneuheiten

Neue 10er-Gondelbahn und innovative Familienhighlights

Bild-Infos

Download

Ehrwald / Berwang (ots)

Die Tiroler Zugspitz Arena startet mit mehreren großen Neuerungen in den Winter 2025/26 - allen voran die neue 10er-Gondelbahn "Obere Karbahn II" in Berwang. Die Region direkt an der deutschen Grenze zählt zu den vielseitigsten Wintersportgebieten der Alpen und setzt in diesem Winter verstärkt auf Komfort, Digitalisierung und Angebote für Familien.

Mit der "Oberen Karbahn II" eröffnet in Berwang eine moderne Familiengondel, die das Skigebiet deutlich komfortabler macht und dabei eine bestehende Piste verlängert. Die neue Bahn ersetzt einen alten Schlepplift und liegt rund 140 Höhenmeter höher als dessen bisherige Bergstation - ein Plus für längere Abfahrten und mehr Kapazität in einem der beliebtesten Familienareale der Region.

Die Anlage wurde vom österreichischen Hersteller Doppelmayr gebaut und bietet eine schnelle, komfortable Auffahrt mit rund 2:40 Minuten Fahrzeit.

Für Familien und Genussurlauber baut die Tiroler Zugspitz Arena ihre Erlebnisangebote weiter aus:

Neuer ganzjähriger Stempelpass (digital & Print)

Erstmals Integration der Langlaufloipen (digital)

Bereits drei von insgesamt sechs digitalen Erlebniswegen sind auch im Winter begehbar. Über die App SummitLynx können Besucher Stempel sammeln und Touren dokumentieren - ein Format, das in der Zielgruppe "aktive Familien" zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die Region verfügt mit der Ehrwalder Almbahn, den Ehrwalder Wettersteinbahnen und der Skiarena Berwang-Bichlbach über gleich drei offiziell zertifizierte Tiroler Familienskigebiete. Damit zählt die Tiroler Zugspitz Arena zu den führenden Familiendestinationen der Alpen. Funparks, Funslopes, Skischulen und speziell ausgewiesene Kinderbereiche sowie Kinderbetreuung runden das Angebot ab.

Mit insgesamt sieben Skigebieten, rund 120 km kostenlose Loipen, 60 km gepflegte Winterwanderwege, Rodelstrecken und Aktivitäten wie Fackelwanderungen oder Schneeschuhtouren bietet die Region ein breites, niedrigschwelliges Wintersportangebot.

Für Gäste aus Deutschland - insbesondere dem Norden - bleibt die Tiroler Zugspitz Arena durch die maut- und vignettefreie Anreise sowie zahlreiche Bahnverbindungen (Tipp: das Deutschlandticket gilt für die Fahrt von Deutschland in die Tiroler Zugspitz Arena und zurück) besonders attraktiv. Die Region präsentiert sich als moderne, leicht erreichbare Alternative zu klassischen Alpen-Hotspots - mit Innovation, Vielseitigkeit und echtem Wintererlebnis.

Original-Content von: Tiroler Zugspitz Arena, übermittelt durch news aktuell