brite(TM)-Plattform von XO Life: Digitale Therapiebegleitung für Menschen mit Mukoviszidose

Vertex Pharmaceuticals, ein US-amerikanisches Pharmaunternehmen mit Fokus auf schwere Erkrankungen wie Mukoviszidose, Beta-Thalassämie und Sichelzellanämie, und XO Life, ein führendes Digital Health Scaleup geben ihre Kooperation zur digitalen Therapiebegleitung für Menschen mit Mukoviszidose bekannt. Im Mittelpunkt steht ein neuer Bereich auf der brite(TM)-Plattform, verfügbar im Web oder als App, der sich an Patienten richtet, die eine Behandlung der Zystischen Fibrose (CF) oder Mukoviszidose erhalten. Nach Information durch den Arzt und kostenfreier Registrierung können Patienten ihre Therapie digital begleiten, dokumentieren und sich mithilfe medizinisch validierter Inhalte informieren. Die Plattform ermöglicht eine strukturierte Erfassung der Anwendung und stellt personalisierte Einblicke zur Verfügung.

Mukoviszidose: Eine der häufigsten seltenen und genetisch bedingten Erkrankungen in Europa

Zystische Fibrose (CF), auch als Mukoviszidose bekannt, ist eine der häufigsten seltenen, genetisch bedingten und lebensverkürzenden Erkrankungen in Europa. Ursache der Mukoviszidose ist ein defektes oder fehlendes CFTR-Protein als Folge von Mutationen im CFTR-Gen. Manche dieser Mutationen haben zur Folge, dass in der Zellmembran zu wenig oder dysfunktionales CFTR-Protein vorhanden ist. Aufgrund des defekten oder fehlenden CFTR-Proteins kommt es zu einem mangelhaften Salz- und Wasseraustausch von Zellen verschiedener Organe, einschließlich der Lunge. Dadurch werden Sekrete lebenswichtiger Drüsen oder auch der Schleim in der Lunge dickflüssig und zäh und beeinträchtigen so die Funktion verschiedener Organe. In den Atemwegen kann der zähe Schleim chronische Lungeninfektionen und eine fortschreitende Schädigung der Lunge verursachen.

Digitale Therapiebegleitung von Menschen mit Mukoviszidose

Der Mukoviszidose-Therapiebereich innerhalb der brite(TM)-Plattform stellt medizinisch geprüfte Inhalte zur Verfügung, unter anderem zur Anwendung sowie Funktionen wie Einnahmeerinnerungen und Protokollierung. Die Nutzung ist ein zusätzliches Serviceangebot und ist webbasiert oder über eine App für iOS und Android möglich.

brite(TM)-Plattform: Digitale Schnittstelle für Therapietransparenz

"Den Therapieverlauf kontinuierlich zu begleiten und transparent zu dokumentieren ist gerade bei seltenen Erkrankungen wichtig. Dabei können Erfahrungen aus dem Versorgungsalltag, sogenannte Real World Data, helfen, ein besseres Verständnis für den tatsächlichen Verlauf im Alltag zu gewinnen. Die brite(TM)-Plattform ermöglicht es, relevante Informationen übersichtlich bereitzustellen und so mehr Transparenz für alle Beteiligten zu schaffen", sagt Dr. Friderike Bruchmann, Co-Founder & CEO von XO Life. Die brite(TM)-Plattform ersetzt keine ärztliche Beratung, sondern bietet ergänzende, allgemein verständliche geprüfte Informationen und digitale Unterstützung zur Therapiebegleitung. Optional können Nutzer ihre Daten mit ihrem Behandlungsteam teilen, um das Monitoring des Therapieverlaufs zu erleichtern.

Über XO Life

XO Life hat eine weltweit einzigartige Meta-Plattform, die brite(TM)-Plattform, zur digitalen Produkt- und Therapiebegleitung von Patienten geschaffen. Patienten werden während ihrer Produktanwendung oder Therapie mit geprüften medizinischen und gesundheitsrelevanten Inhalten begleitet, erfassen ihren Gesundheits- und Therapieverlauf, erhalten personalisierte Insights sowie medizinischen Support von Fachexperten und können sich mit anderen Patienten austauschen. Hersteller können ihre eigenen Produkt- und Therapiebereiche auf der brite(TM)-Plattform lizenzieren und mit eigenem Branding, eigenen Inhalten, Fragen und Services ihren Patienten zur Verfügung stellen. Durch personalisierte Informationen und kontinuierliche Begleitung, während der Therapien leisten die Hersteller einen wichtigen Beitrag zum Therapieerfolg, zur Therapietreue und zur Anwendungssicherheit für Patienten.

XO Life zählt zu den großen Hoffnungsträgern im Gesundheitswesen und gehört zu den führenden Digital Health Scaleups in Deutschland und Europa. XO Life ist Marktführer in Deutschland und arbeitet mit Weltmarktführern, dem deutschen Pharma-Mittelstand sowie Orphan Drug-Herstellern zusammen. Neuerdings wird die brite(TM)-Plattform in allen europäischen Ländern und Sprachen angeboten.

Website: www.xo-life.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/xo-life

Youtube: https://www.youtube.com/@xo-life/featured

