XO Life GmbH

XO Life expandiert international - ImpactMonitor(TM) wird zu brite(TM)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das Münchner Digital Health Startup XO Life benennt seine Gesundheitsplattform ImpactMonitor(TM) ab sofort in brite(TM) um. Die neue Markenstruktur und das Rebranding sind Teil einer internationalen Expansionsstrategie und sollen zugleich die Benutzerfreundlichkeit weiter verbessern. Mit dem Rebranding werden die ImpactMonitor(TM)- und die MedWatcher(TM)-App zu einer zentralen Plattform vereint, die Nutzern auf der ganzen Welt eine intuitive Anwendung ermöglicht.

Expansion und Rebranding für den internationalen Markt

Das Münchner Startup hat im August 2024 7 Millionen Euro an frischem Kapital aufgenommen, finanziert von Investoren wie Sandwater, Grazia Equity, Bayern Kapital und VI Partners und bestehenden Investoren wie Aescuvest und Isartal Ventures. Mit dieser Finanzierung konkretisiert XO Life seine internationalen Expansionspläne, setzt auf ein Plattform-Redesign, um die Nutzbarkeit zu optimieren und automatisiert das Onboarding von Herstellern mit ihrem Portfolio. Diese können künftig ihre Produkte und Therapien innerhalb weniger Stunden auf der Plattform launchen. Patienten finden in den digitalen Therapiebereichen der Hersteller relevante Informationen und Unterstützung zu ihrer Behandlung.

"Wir wollen in den nächsten Jahren weltweit von Patienten genutzt werden. Dazu werden wir den Mehrwert für Nutzer auf unserer brite(TM)-Plattform kontinuierlich stärken und sie in den Mittelpunkt bei all unseren Entwicklungen stellen", so Dr. Friderike Bruchmann, CEO und Gründerin von XO Life. Zunächst konzentriert sich die Expansion auf europäische Länder, aber auch in Afrika, Lateinamerika, Asien und in den USA besteht Nachfrage.

Eine Plattform für digitale Behandlungsunterstützung: brite(TM) von XO Life

Mit brite(TM) hat XO Life eine einzigartige Meta-Plattform für die digitale Begleitung von Menschen mit Gesundheitsbedürfnissen geschaffen. Nutzer werden während ihrer Produktanwendung oder Therapie durch verifizierte medizinische Inhalte begleitet, dokumentieren Gesundheitsfortschritte und erhalten individuelle Einblicke sowie Unterstützung von Experten. Die Plattform fördert den Austausch zwischen Patienten und schafft eine vertrauensvolle Kommunikation zwischen Patienten und Herstellern. Zu diesen Funktionen passt der Name "brite", der sich vom englischen Wort "bright" ableitet, was für Intelligenz, Freundlichkeit und Wärme steht.

Über XO Life

XO Life arbeitet mit globalen Marktführern, KMUs und Medikamentenherstellern für seltene Krankheiten in mehr als 30 Einsatzbereichen zusammen. Unternehmen können auf der brite(TM)-Plattform eigene Produkt- und Therapiebereiche erstellen und bieten diese ihren Patienten mit eigenem Branding, Inhalten, Fragen und Services an. Das Nutzerengagement auf der Plattform ist 10-mal höher als bei einer durchschnittlichen digitalen Gesundheits-App. Allein im letzten Jahr wurden über 120.000 medizinische Fragen beantwortet. brite(TM) ist jetzt in allen Ländern, web-basiert oder im iOS- oder Android-Store als App verfügbar.

Website: www.xo-life.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/xo-life

Youtube: https://www.youtube.com/@xo-life/featured

Original-Content von: XO Life GmbH, übermittelt durch news aktuell