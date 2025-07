XO Life GmbH

Kostenfreie digitale Therapiebegleitung mit brite(TM): biosyn und XO Life unterstützen Anwender durch strategische Partnerschaft

Die biosyn Arzneimittel GmbH, ein auf Spurenelemente spezialisiertes Pharma- und Biotechnologieunternehmen gibt gemeinsam mit XO Life, einem führenden Digital-Health-Scale-up, eine strategische Partnerschaft im Bereich der digitalen Therapiebegleitung bekannt. Im Rahmen dieser Kooperation werden biosyn-Therapiebereiche auf der brite(TM)-Plattform über den Webzugang oder per App für iOS und Android verfügbar sein. Nach kostenfreier Registrierung erhalten Anwender rund um die Uhr Zugriff auf fundierte, verständlich aufbereitete und validierte medizinische Informationen. Darüber hinaus können sie ihre Therapieverläufe dokumentieren, individuelle Einblicke gewinnen und bei Bedarf Expertenunterstützung erhalten. Zusätzlich bietet brite(TM) die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Anwendern - für gegenseitige Motivation und emotionale Unterstützung. Durch ihre vielseitigen Funktionen kann die Plattform Nutzer bei der verlässlichen Einnahme von Präparaten unterstützen.

Informativ, individuell und 24/7 verfügbar: Kostenfreie digitale Therapiebegleitung

Die neuen biosyn-Bereiche auf der brite(TM)-Plattform vermitteln Informationen zu biosyn-Präparaten, bieten Erinnerungsfunktionen sowie eine intuitive Nutzerführung. Praktische Anwendungstipps, Videos und die Möglichkeit der Dokumentation der Einnahme bzw. Anwendung können Nutzer dabei unterstützen, die Therapie durchzuführen. Patienten können ihre Erfahrung auch mit anderen teilen und in den Austausch gehen. Die systematische Erfassung der eigenen Patientenerfahrungen, sogenannten Patient-Reported Experiences (PREs) oder Patient-Reported Outcomes (PROs), kann darüber hinaus mit dem behandelnden Arzt geteilt werden. Die digitale Begleitung ersetzt dabei nicht den ärztlichen Rat, sondern kann die medizinische Betreuung durch übersichtliche und leicht zugängliche Informationen ergänzen.

Digitale Begleitung für Transparenz und Vertrauen

Die brite(TM)-Plattform schafft Mehrwert - indem sie medizinische Inhalte verständlich aufbereitet und die Anwender im Alltag unterstützt. Mit ihrem gemeinsamen Ansatz verfolgen biosyn und XO Life das Ziel, Transparenz zu fördern und die konsequente Anwendung im Therapieverlauf nachhaltig zu stärken.

"Eine konsequente und sichere Anwendung ist in vielen Fällen kein Selbstläufer. Deswegen gehören für biosyn qualitative Präparate und eine smarte, digitale Begleitung zusammen. "Mit der brite(TM)-Plattform möchten wir genau diese Verbindung schaffen", sagt Michaela Ast, BU Head of Marketing & Sales bei biosyn.

Dr. Friderike Bruchmann, Co-Founder & CEO von XO Life, ergänzt: "Gut informierte Anwender können ihre Gesundheitsentscheidungen selbstbestimmt treffen. Unsere Zusammenarbeit mit biosyn unterstützt eine verständliche, alltagsbezogene und verlässliche Kommunikation."

Über biosyn Arzneimittel GmbH

Die biosyn Arzneimittel GmbH ist ein Pharma- und Biotech-Unternehmen mit Sitz in Fellbach. Es ist spezialisiert auf Spurenelemente, Weltmarktführer bei hochdosierten Selen-Injektionen sowie Entwickler und Betreiber von zwei weltweit einmaligen GMP-Wirkstoff-Fertigungen. Zusätzlich ist biosyn im Biotech-Bereich mit einem Glykoprotein aktiv, das aus der Megathura crenulata, einer in Kalifornien vorkommenden Meeresschnecke isoliert wird. 70 Prozent des Umsatzes werden außerhalb von Deutschland erzielt - in 27 Ländern rund um die Welt.

Aktiv in den Bereichen Onkologie, Intensivmedizin und Endokrinologie ist die biosyn mit ihren Produkten ein Partner für Kliniken und niedergelassene Ärzte aus dem Bereich der integrativen Medizin, und somit der Schulmedizin und der Naturheilkunde.

Über XO Life

XO Life hat eine weltweit einzigartige Meta-Plattform, die brite(TM)-Plattform, zur digitalen Produkt- und Therapiebegleitung von Patienten geschaffen. Patienten werden während ihrer Produktanwendung oder Therapie mit geprüften medizinischen und gesundheitsrelevanten Inhalten begleitet, erfassen ihren Gesundheits- und Therapieverlauf, erhalten personalisierte Insights sowie medizinischen Support von Fachexperten und können sich mit anderen Patienten austauschen.

Hersteller können ihre eigenen Produkt- und Therapiebereiche auf der brite(TM)-Plattform lizenzieren und mit eigenem Branding, eigenen Inhalten, Fragen und Services ihren Patienten zur Verfügung stellen. Durch personalisierte Informationen und kontinuierliche Begleitung, während der Therapien, leisten die Hersteller einen wichtigen Beitrag zum Therapieerfolg, zur Therapietreue und zur Anwendungssicherheit für Patienten.

XO Life zählt zu den großen Hoffnungsträgern im Gesundheitswesen und gehört zu den führenden Digital-Health-Scale-ups in Deutschland und Europa.

XO Life ist Marktführer in Deutschland und arbeitet mit Weltmarktführern, dem deutschen Pharma-Mittelstand sowie Orphan Drug-Herstellern zusammen. Neuerdings wird die brite(TM)-Plattform in allen europäischen Ländern und Sprachen angeboten.

