Badische Zeitung

Der Schwarzwälder Thorsten Frei als Nachfolger von Jens Spahn - das muss jetzt klappen

Kommentar von Kristina Dunz

Freiburg (ots)

Friedrich Merz und Markus Söder haben für die Nachfolge von Jens Spahn eine naheliegende Entscheidung getroffen. Thorsten Frei tut dem Kanzler gut und dem bayerischen Ministerpräsidenten nicht weh. (...) Aber es ist nicht ausgemacht, dass Frei die beste Lösung ist. Manche Abgeordnete plädierten für Innenminister Alexander Dobrindt (CSU). Er wird mehr als Frei für Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick gelobt. (...) Das Votum für Frei ist für Merz und Söder sicher eine Chance, die Koalition wieder in die Spur zu bekommen - aber vermutlich ist sie auch die letzte. (...) Spahns Rücktritt sollte die letzte Warnung gewesen sein. https://mehr.bz/bel204b

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