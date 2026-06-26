Badische Zeitung

Gibt es im Krieg ein Recht auf Feigheit?

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

"Viele ukrainische Männer leben in der EU, sie sollen bleiben dürfen. Anders wehrfähige Ukrainer, die neu kommen: Sie könnten nur noch individuell Asyl oder subsidiären Schutz beantragen. Schon dieser Doppelstandard zeigt, wie schwer man sich mit der Bitte aus Kiew tut, die Wehrflucht in die EU einzudämmen. Denn Ukrainer abzuschieben, ist moralisch wie politisch heikel. Schon bald würde es Bilder jener geben, die das nicht überlebt haben. Dabei könnte die EU Kiews Soldatenmangel auf einen Schlag beenden, würde sie alle wehrfähigen Ukrainer in die Heimat schicken. Niemand will das. Übrigens auch viele in der Ukraine nicht. Dort zerreißt die Frage, ob es in einem überfallenen Land noch ein Recht auf Feigheit gibt, schon lange die Gesellschaft. Wir sollten nicht glauben, dass wir die richtigen Antworten kennen." https://mehr.bz/bel178a

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