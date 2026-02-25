Sozialverband VdK Deutschland e.V.

Mitglieder-Höchststand beim VdK Deutschland

Berlin (ots)

Sozialverband VdK wächst weiterhin kontinuierlich

Über 64.000 neue Mitglieder im Jahr 2025

Der Sozialverband VdK Deutschland bleibt zum Jahresende 2025 mit 2.385.426 Mitgliedern weiterhin der größte Sozialverband des Landes. Das entspricht einem Zuwachs von 64.329 Personen oder 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

"Mit jedem neuen Mitglied wächst auch unsere Verantwortung, für ein gerechteres Miteinander einzutreten", betont VdK-Präsidentin Verena Bentele. "In den politischen Debatten von heute sind wir das Sprachrohr für Millionen Menschen, die sich oft nur als Zahlen oder Kostenfaktoren wahrgenommen fühlen. Der VdK gibt ihnen eine Stimme und kann Jahr für Jahr tausendfach konkrete Hilfe leisten."

"In einer Zeit zunehmender gesellschaftlicher Unsicherheit und wachsender Entsolidarisierung steht der VdK fest für das soziale Gewissen der Gesellschaft", so Bentele. Tausende ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter in den Orts-, Kreis-, Bezirks- und Landesverbänden sowie im Bundesverband sorgen dafür, dass Hilfe vor Ort unmittelbar zur Verfügung steht. Ihnen gebühre großer Dank, fügt Bentele hinzu.

Der VdK berät seine Mitglieder in sozialrechtlichen Fragen, etwa zu Rentenansprüchen, Pflegeleistungen oder Barrierefreiheit. Der Verband unterstützt bei Anträgen und hilft bei Konflikten mit Behörden zu teils komplexen sozialrechtlichen Themen. Dieser unermüdliche Einsatz trägt nicht nur zum Vertrauen der Mitglieder in den VdK bei, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle im stetigen Mitgliederwachstum.

Original-Content von: Sozialverband VdK Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell