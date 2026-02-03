PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Lohnsteuerhilfe Bayern e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Lohnsteuerhilfe Bayern e.V.

BFH-Urteil: Pkw-Stellplatz extra absetzen trotz Kostenbremse

Regenstauf (ots)

Wer aus beruflichen Gründen zwei Haushalte führen muss, kennt die steuerliche Schmerzgrenze genau. Für die Wohnung am Arbeitsort sind höchstens 1.000 Euro pro Monat im Rahmen der steuerlichen doppelten Haushaltsführung absetzbar, egal wie hoch die tatsächliche Miete ist. Doch ein aktuell am 8. Januar veröffentlichtes Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) bringt Bewegung in diesen Sachverhalt. Ausgerechnet ein teurer Zusatzposten zählt nicht dazu: die Kosten für einen angemieteten Pkw-Stellplatz.

Gehört der Stellplatz zur Wohnung?

Im entschiedenen Fall hatte ein Arbeitnehmer wegen seiner Arbeit eine Zweitwohnung angemietet. Zur Wohnung gehörte ein Stellplatz in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses, der über einen eigenen Mietvertrag lief. Die monatlichen Kosten dafür betrugen 170 Euro. In seiner Steuererklärung machte der Mann diese jährlichen Stellplatzkosten von 2.040 Euro zusätzlich zu den übrigen Aufwendungen für die doppelte Haushaltsführung geltend. Das Finanzamt lehnte den Abzug ab. Als Begründung wurde angeführt, dass die Höchstgrenze für die Unterkunftskosten von 1.000 Euro pro Monat bereits mit der Wohnung ausgeschöpft ist. Weitere Kosten könnten nicht berücksichtigt werden. Doch der Bundesfinanzhof sah das anders und stärkte damit die Position vieler Berufspendler.

Urteil: Stellplatz ist keine Unterkunft

Nach Auffassung der Richter gehören Stellplatz- oder Garagenkosten nicht zu den sogenannten Unterkunftskosten im Sinne des Einkommensteuerrechts. Unterkunftskosten sind Ausgaben, die unmittelbar für die Nutzung der Wohnung entstehen, etwa Miete, Nebenkosten, Strom oder die Zweitwohnungssteuer. Für all diese Kosten zusammengenommen gilt die monatliche Grenze von 1.000 Euro. Ein Stellplatz dient jedoch nicht dem Wohnen, sondern dem Abstellen eines Fahrzeugs. Deshalb fallen sie nicht unter die steuerlichen Unterkunftskosten. Auch Haushaltsartikel und Einrichtungsgegenstände werden steuerlich so bewertet und sind ebenfalls zusätzlich zur Unterkunft absetzbar.

Wann der Stellplatz anerkannt wird

Entscheidend für das Absetzen eines Stellplatzes als Werbungskosten ist, dass die Kosten beruflich veranlasst und notwendig sind. Im konkreten Fall war das gegeben. Das Gericht verwies auf die angespannte Parkplatzsituation in der Innenstadt und hielt die monatlichen Kosten zwar für hoch, aber noch ortsüblich. Besonders praxisnah ist die Aussage des BFH, dass die mietvertragliche Ausgestaltung, d.h. wie der Stellplatz angemietet wird, bedeutungslos ist. Ob Wohnung und Stellplatz in einem Vertrag oder in getrennten Verträgen stehen oder ob sie sogar von unterschiedlichen Vermietern bezogen werden, ist egal. So ist es auch möglich, dass sich der Pkw-Stellplatz auf einem anderen Grundstück als die Wohnung befindet.

Was das Urteil für Beschäftigte bedeutet

Mit diesem Urteil weicht der BFH von der bisherigen Auffassung der Finanzverwaltung ab. Bislang wurden die Stellplatzkosten häufig den begrenzten Unterkunftskosten zugerechnet. Diese Praxis ist nun nicht mehr haltbar. "Für Arbeitnehmende mit doppelter Haushaltsführung ist das Urteil eine geldwerte Nachricht", erklärt Tobias Gerauer, Vorstand und Steuerberater der Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi). Wer am Arbeitsort zusätzlich einen Stellplatz oder eine Garage anmietet, kann diese Kosten zusätzlich steuerlich geltend machen. Das kann die Steuerlast spürbar senken und ist ein wichtiger Punkt für laufende und zukünftige Steuererklärungen.

Pressekontakt:

Nicole Janisch, Pressereferentin
Tel: 09402 5040147 / E-Mail: presse@lohi.de
Werner-von-Siemens-Str. 5, 93128 Regenstauf
www.lohi.de/steuertipps

Original-Content von: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Lohnsteuerhilfe Bayern e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V.
Weitere Storys: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V.
Alle Storys Alle
  • 02.12.2025 – 07:30

    Eine Erbschaft ist dem Finanzamt zu melden

    Regenstauf (ots) - Ob ein Einfamilienhaus, Geldvermögen oder Familienschmuck - wer erbt, hat nicht nur Grund zur Freude, sondern auch Pflichten gegenüber dem Finanzamt. Denn jede Erbschaft und jedes Vermächtnis muss gemeldet werden. Da auf das Erbe möglicherweise Steuern anfallen, ist das Finanzamt daran interessiert, wer wem was vermacht hat. Wer diese Meldung versäumt, riskiert ein Bußgeld oder ein Strafverfahren ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:27

    Studierende sollten an Steuererklärung denken

    Regenstauf (ots) - Das Wintersemester an den Universitäten hat jetzt im Oktober begonnen. Die Studienzeit ist aufregend und anstrengend. Die wenigsten Studierenden denken an Steuern und es gibt viele andere Dinge, die Priorität haben. Aber wenn Studierende wüssten, dass sie Tausende Euro an Steuern einsparen könnten, wenn sie ab sofort Belege sammeln, dann würde das Thema Geld und Steuern ins Blickfeld rutschen. ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:55

    Berufsrechtsschutz spart nicht nur Nerven, sondern auch Steuern

    Regenstauf (ots) - Alljährlich fragen sich viele, ob Rechtsschutzversicherungen absetzbar sind, wenn sie über ihrer Steuererklärung sitzen. Das ist zum Teil möglich und nicht einmal kompliziert. Das Finanzamt erkennt Kosten für die Rechtsschutzversicherung dann an, wenn berufliche Risiken und Einnahmequellen dadurch abgedeckt werden. "Sogar bei einem Komplettrechtsschutz, der aus mehreren Bausteinen besteht, kann der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren