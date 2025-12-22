Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Gewürznelke: So wirkt sie als Heilmittel

Die Gewürznelke verleiht nicht nur dem Lebkuchen sein typisches Aroma. Sie kann auch heilende Wirkung haben

In Asien nutzt man die Gewürznelke seit der Antike als Heil- und Gewürzpflanze. Sie stammt von den indonesischen Molukken, auch bekannt als Gewürzinseln. Im Mittelalter kam sie als kostbares Luxusgut nach Europa. Gewürznelken enthalten ätherisches Öl wie Eugenol. Das ist für den intensiven Geruch verantwortlich. Laborversuche zeigen, dass Eugenol das Wachstum von Bakterien, Pilzen und Viren hemmen kann. Zudem besitzen sie einen hohen Gehalt an Phenolverbindungen, natürlichen Antioxidantien, schreibt das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Tipps zur Anwendung von Nelkenöl

Der Name "Nelke" stammt vom mittelhochdeutschen "negelkin", was "Nägelchen" bedeutet. Tatsächlich färben sich die getrockneten, ursprünglich rötlichen Blütenknospen, die an einem tropischen Baum wachsen, braun und erinnern an Nägel. Mit der Gartennelke, die bei uns wächst, hat die Gewürznelke nichts gemein. Das Öl der Gewürznelke kann keimtötend, entzündungshemmend und leicht betäubend wirken. Es kann deshalb bei Zahnschmerzen und anderen Entzündungen im Mund- und Rachenbereich helfen.

Wem der Zahn schmerzt, der kann etwas Nelkenöl auf ein mit Wasser oder Olivenöl getränktes Wattepad träufeln. So wird das Öl verdünnt und reizt die Schleimhaut weniger. Das Pad mit dem Finger sanft auf den Zahn drücken und nach ein bis zwei Minuten entfernen. Ist das Zahnfleisch entzündet, eignet sich eine Gurgellösung besser. "Nelkenöl sollte zum Gurgeln oder Schlucken verdünnt werden", rät Patricia Bohla, Apothekerin aus Bad Sülze. "Ein bis zwei Tropfen in einem Glas Wasser reichen aus." Übrigens: Gewürznelken können auch bei Blähungen und Völlegefühl eingesetzt werden - das Öl kann die Verdauung anregen. Die Einnahme vorher am besten in der Apotheke, mit Ärztin oder Arzt besprechen.

