Raus aus dem Trott - neue Erlebnisse sammeln

Premieren halten jung, geistig beweglich und steigern die Lebenslust

Ein Plädoyer von "Senioren Ratgeber"-Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle

Ein neues Musikinstrument lernen, einen Kochkurs in der Volkshochschule belegen, die erste Fahrt mit dem Wohnmobil, zum ersten Mal eine Stadt bereisen: Premieren sind gesund - und halten jung und fit. Sie bieten die Chance, Ungeahntes auch über uns selbst zu erfahren und das Leben von einer noch nie beleuchteten Seite zu sehen. Gerade in höherem Alter sei es wichtig, neue Erlebnisse zu sammeln, schreibt Anne-Bärbel Köhle, Chefredakteurin des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber".

Welche Premiere passt zu mir?

Mit den Jahren, so scheint es, werden die Neuinszenierungen in unserem Leben seltener, die Tage gleichförmiger. Hat auch sein Gutes. Routinen schaffen Sicherheit, bringen Ruhe in den Alltag. "Gewohntes fühlt sich gemütlich an - aber auch ein wenig langweilig. Alles schon erlebt, alles schon gehabt. Wollen wir uns wirklich darauf ausruhen und uns, weil wir älter sind, von Premieren im Leben verabschieden", fragt Anne-Bärbel Köhle? Dabei müssen Premieren nicht immer groß sein. Wer die Augen aufhält, erlebt vieles zum ersten Mal und füttert sein Gehirn mit neuen Erfahrungen.

Wer Lust auf neue Erlebnisse hat, kann aus den unterschiedlichsten Premieren wählen - je nachdem, was zu einem persönlich passt. Hier ein paar Beispiele:

Reisen. Neue Länder sind ein Premierenklassiker. "Wobei vor allem Kurzreisen den erwünschten Effekt bringen", sagt Psychologe Dr. Marc Wittmann, der in Freiburg zum Thema neuronale Mechanismen der Zeitwahrnehmung lehrt und forscht. Wer zwei Wochen am gleichen Ort Urlaub macht, gewöhnt sich an das Neue.

Neues lernen. Schon immer davon geträumt, Querflöte zu spielen oder Französisch zu sprechen? Davor lohnt sich ein Reality-Check: Nach einem vollen Arbeits- oder Familientag Vokabeln büffeln, fällt schwerer als in Ruhe und entspannt.

Sportliche Herausforderungen. Doch noch das Sportabzeichen machen, das erste Mal den Lech-Wanderweg gehen: Sportliche Premieren bringen es doppelt. Sie sind ein Plus für die Gesundheit und stärken das Selbstbewusstsein, so der "Senioren Ratgeber".

Adrenalin und Abenteuer. Vom Escape-Room bis zur Alpenüberquerung im Ballon: Bei Aktivitäten dieser Art stellt sich Herzklopfen automatisch ein. Und allein, dass man sich überwunden hat, schafft einen bleibenden Eindruck. Aber bitte auf persönliche Machbarkeit achten!

