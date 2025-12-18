Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Alltagslast bei Diabetes: 5 Strategien gegen das Stressmonster

Baierbrunn (ots)

Der ständige Druck ist für Menschen mit Diabetes besonders ungesund. Der "Diabetes Ratgeber" zeigt, wie Sie sich wieder entspannen können.

Es schleicht sich oft heimlich an. Erst klitzeklein, wächst es bei dauerhafter Überforderung mit der Zeit zu einem riesigen Ungetüm heran: das Stressmonster. Für Menschen mit Diabetes bedeutet chronischer Stress weitere Belastungen für ihre Gesundheit, da bei einem dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel die Zellen schlechter auf Insulin reagieren. Was Betroffene dagegen tun können, zeigt das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".

Man muss nicht immer alles perfekt machen

Zunächst sollten Sie herausfinden, was Sie konkret stresst. Und überlegen: Welche Arbeiten könnte ich an andere delegieren, um selbst weniger Stress zu haben? Wo kann ich mir für anstehende Aufgaben Unterstützung holen? Auch sollte man sich klarmachen, "dass Sie nicht immer alles perfekt machen müssen, sondern auch mal Fehler machen dürfen", sagt der Psychologische Psychotherapeut Prof. Dr. Bernhard Kulzer, Leiter des Forschungsinstituts der Diabetes-Akademie Bad Mergentheim. Auch sei es okay, andere um Hilfe zu bitten - und Grenzen aufzuzeigen, wenn etwas zu viel wird.

Folgende fünf Strategien helfen gegen das Stressmonster:

Verzeihen Sie sich. Etwas ist nicht so gelaufen wie geplant? Morgen können Sie es besser machen! Essen Sie achtsam - Bissen für Bissen, ohne Ablenkung durch das Handy oder den Fernseher. Starten Sie ruhig in den Tag. Nutzen Sie einen Wecker mit Schlummertaste - und bleiben Sie nach dem Läuten drei Minuten still liegen. Gehen Sie zehn Minuten spazieren - jeden Tag. Wenn Sie mögen, können Sie die Gehzeit nach und nach steigern. Führen Sie ein "Stress-Tagebuch". Schon ein Satz pro Tag reicht. Was hat Sie heute gestresst? Was ist gut gelaufen?

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 12/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook und Instagram.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell