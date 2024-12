Passgenaues Glas für scharfes Sehen

Rodenstock Group

Das Sehen ist einer der wichtigsten Sinne und gleichzeitig einer der komplexesten Vorgänge im menschlichen Körper. Umso wichtiger ist es für das Wohlbefinden und auch die Sicherheit des Menschen, gut und klar sehen zu können. In der Schule spielt die visuelle Wahrnehmung eine entscheidende Rolle, um Lerninhalte aufzunehmen, Texte zu lesen oder an interaktiven Unterrichtsmethoden teilzunehmen. Auch im Straßenverkehr ist klares und scharfes Sehen unerlässlich, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen, sicher zu reagieren und Unfälle zu vermeiden. Darüber hinaus ist gutes Sehen für den Aufbau und die Pflege sozialer Kontakte wichtig, da Mimik, Gestik und Blickkontakt entscheidend für die zwischenmenschliche Kommunikation sind. Einschränkungen der Sehkraft können daher auch die Sicherheit und die sozialen Beziehungen erheblich beeinträchtigen. Bei eingeschränkter Sehfähigkeit unterstützt eine Brille das Auge optimal. Ganz gleich, ob Einstärken-, Gleitsicht- oder auch Bildschirmbrille - eine Brille die passgenau auf die Bedürfnisse des individuellen Auges zugeschnitten ist, bietet dem Brillenträger schärfste Sicht und komfortables Sehen.

Biometrische Brillengläser von Rodenstock unterstützen Augen und Gehirn optimal

Das menschliche Sehsystem besteht aus zwei Teilsystemen, dem zentralen und dem peripheren Sehen, die beide mit dem Gehirn zusammenarbeiten. An einem Tag bewegen sich unsere Augen bis zu 250.000 Mal und wechseln dabei ständig zwischen den beiden Teilsystemen.

Der Mensch nutzt das periphere Sehen, um sich zu orientieren und um Bewegungen in seiner Umgebung wahrzunehmen. Wenn das Gehirn einen Punkt von Interesse erkennt, geht es ins zentrale Sehen über, um detailliertere visuelle Informationen aufzunehmen. Nur wenn beide Systeme im Einklang zusammenarbeiten, ist das Sehen übergangslos und dynamisch.

Wir sehen nicht nur mit den Augen

Wie und was wir sehen, hängt also nicht nur von der Sehkraft der eigenen Augen ab, sondern ist vielmehr die Grundlage für unser Gehirn, um das Wahrgenommene zu verstehen. Nur eine Brille mit biometrischen Gläsern berücksichtigt das Sehen als großes Ganzes und versorgt das Gehirn so mit bestmöglichen Informationen. Als Basis dient dazu eine individuelle Vermessung der Augen, die Rodenstock mit Hilfe modernster Technologie, dem sogenannten DNEye® Scanner durchführt und damit die präzisesten biometrischen Brillengläser auf dem Markt anbietet.

Der Weg zur passgenauen Brille

Jedes Auge ist einzigartig. Und doch wird diese Einzigartigkeit bei der Anfertigung von Standardbrillengläsern nicht berücksichtigt. Für ein biometrisch exaktes Brillenglas, das bestmöglich an das individuelle Auge angepasst wird, ermittelt Rodenstock als einziger Glashersteller ein biometrisches Augenprofi l für das individuelle Auge, das exakt zu den Augen eines Brillenträgers passt. Dafür bestimmt Rodenstock mit dem DNEye® Scanner die individuellen Parameter eines jeden Auges mit mehreren tausend Messpunkten. Diese umfangreichen Daten fließen dann direkt in die Herstellung von biometrischen Brillengläsern ein.

Das Ergebnis: Der Brillenträger erhält ein präzises und auf sein Auge exakt angepasstes Brillenglas, das ihm schärfste Sicht in allen Distanzen und bei allen Lichtverhältnissen bietet und das Gehirn für ein übergangsloses und dynamisches Seherlebnis unterstützt.

Brillenträger berichten...

In einer Schweizer Befragung äußerte die Mehrheit der befragten Brillenträger eine hohe Zufriedenheit mit biometrisch exakten Gleitsichtgläsern und gab eine deutliche Verbesserung ihres Seherlebnisses an. Nach ihrer Erfahrung mit biometrisch exakten Brillengläsern befragt, empfanden 88 Prozent der Teilnehmer einen höheren Sehkomfort im Vergleich zu ihrer alten Brille. 92 Prozent sahen schärfer als vorher, 84 Prozent kontrastreicher, 87 Prozent der Brillenträger erlebten eine kürzere Eingewöhnungszeit und 80 Prozent hatten eine bessere Sicht in der Dämmerung.

Warum schlechte Standardgläser bestellen, wenn man auch hervorragende Gläser nutzen kann? Glasklares Sehen und Lesen sind in jedem Lebensalter möglich. Man braucht nur die perfekten Gläser dazu.

