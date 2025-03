Korbinian Faltner

Korbinian Faltner von der Faltner Finanzberatung: Wie Finanzberater und Steuerberater gemeinsam das Beste für Spitzenverdiener herausholen

Wer viel Geld verdient, unterliegt hohen Steuersätzen – doch der Gesetzgeber räumt diverse Möglichkeiten für signifikante Einsparungen ein. Das erfordert eine ganzheitliche Strategie von Steuerberatern und Finanzberatern. Allerdings fällt in der Praxis immer wieder auf, dass diese Berufsgruppen nicht so eng zusammenarbeiten, wie es im besten Interesse der Mandanten wäre. Oft bestehen auf beiden Seiten Vorbehalte gegenüber der jeweiligen Herangehensweise des anderen. Dabei wäre eine Kooperation wichtig, um das Hauptziel zu erreichen: Seriös Steuern minimieren und daraus Vermögen aufbauen. Als Finanzberater für steueroptimierte Finanzanlagen hat Korbinian Faltner es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen genau dabei zu unterstützen. Warum seine Dienstleistung die klassische Steuerberatung gut ergänzt, welche Potentiale Spitzenverdiener haben und wie die Zusammenarbeit mit seinem Finanzberatungsunternehmen abläuft, verrät Korbinian Faltner in diesem Beitrag.

Nicht nur Unternehmer, sondern auch viele Privatpersonen setzen auf die Zusammenarbeit mit einem Steuerberater. Er behält den Überblick, kümmert sich um alle Formalitäten und kennt wertvolle Tipps und Tricks, um das Maximum aus der Einkommenssteuererklärung herauszuholen. Doch bei allem, was darüber hinausgeht, stoßen klassische Steuerberater schnell an ihre Grenzen. Daher empfiehlt es sich vor allem für Menschen mit überdurchschnittlich hohem Einkommen, auf die zusätzliche Unterstützung eines Finanzberaters zu setzen. Denn ergänzend zu der laufenden Steuerberatung kann der Experte steueroptimierte Anlagestrategien entwickeln und bei ihrer Umsetzung unterstützen – und damit innerhalb des gesetzlichen Rahmens das steuerliche Optimum aus dem Spitzensteuersatz herausholen. "Viele einkommensstarke Menschen merken, dass ihre Steuerlast enorm ist – doch ihr Steuerberater stößt an Grenzen. Der Grund ist, dass viele Steuerberater zwar durch ihre Ausbildung zahlreiche theoretische Quellen im Einkommensteuergesetz kennen und somit wissen, wie der Mandant grundsätzlich sinnvoll und gut Steuern sparen könnte. Allerdings sind dafür konkrete Investitionen oder Strategien notwendig, die viele Steuerberater selbst nicht anbieten oder vermitteln dürfen", sagt Korbinian Faltner, Gründer und Geschäftsführer der Faltner Finanzberatung.

"Doch es gibt auch eine gute Nachricht", fährt der Experte für steueroptimierte Finanzanlagen fort, "wer in der Pflicht ist, Steuern zu zahlen, dem bietet das Gesetz auch gleichzeitig viele Möglichkeiten, um Steuern zu sparen – und die gilt es zu nutzen." Mit seinem Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Passau hat Korbinian Faltner sich auf die digitale Finanzberatung mit Schwerpunkt auf steueroptimierte Finanzanlagen spezialisiert. Während Steuerberater sich hauptsächlich auf die Einhaltung steuerlicher Vorschriften konzentrieren, bietet der Experte individuelle Lösungen an, die auf die Ziele und Bedürfnisse seiner Kunden abgestimmt sind – eine wertvolle Ergänzungsdienstleistung für Spitzenverdiener. Das Ziel: Die Steuerlast senken und daraus Vermögen aufbauen.

Mit individuellen Lösungen zu sinkenden Steuersätzen und langfristigem Vermögen

In Ergänzung zu klassischen Steuerberatern ist Korbinian Faltner als Finanzberater sowohl dazu in der Lage, umfangreiche, aktuelle und legale Strategien zu steueroptimierten Finanzprodukten- und -konzepten aufzuzeigen, als auch gleichzeitig die dazu passenden Produkte zu vermitteln. Dabei reicht das Angebot steueroptimierter Anlagen von Denkmal- und Sanierungsimmobilien über ETFs, betrieblichen Versorgungssystemen, bis hin zu rentablen Photovoltaik-Investments. "Meine Ansätze basieren darauf, die Steuerlast von Spitzenverdienern effektiv zu senken und mit den Ersparnissen langfristigen Vermögensaufbau zu ermöglichen", erklärt Korbinian Faltner von der Faltner Finanzberatung. Dafür entwickelt der Finanzberater maßgeschneiderte Lösungen für seine Kunden, die sich an ihren individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen orientieren.

Dabei gibt es zunächst ein Vorgespräch, in dem geprüft wird, ob die Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll ist und gute Ergebnisse bringen kann. Ist das der Fall, folgt ein Beratungsgespräch, in dem mehrere individuelle, konkrete Strategien unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile vorgestellt werden, die zu der persönlichen Situation des Kunden passen. Dabei bietet der Experte sowohl Termine im Passauer-Büro als auch Online-Beratungen im gesamten Bundesgebiet an. "Im nächsten Schritt sollte der Kunde das Gespräch mit seinem Steuerberater suchen, um alle Maßnahmen abzustimmen", rät Korbinian Faltner. "Im Idealfall kommt es im Anschluss zu einer synergetischen Zusammenarbeit: Ich schlage innovative Ansätze zur Steueroptimierung vor, der Steuerberater sichert sie rechtlich ab und anschließend setzen wir sie gemeinsam um." In Abhängigkeit von der individuellen Strategie des Kunden erfolgt die Umsetzung dann zumeist in einem Zeitraum von einer Woche bis zwei Monaten.

Korbinian Faltner steht für Erfahrung, Expertise und überzeugende Ergebnisse

Mit mittlerweile 25 Jahren in der Branche und davon 17 Jahren praktischer Erfahrung in der Umsetzung steueroptimierter Anlagen zählt Korbinian Faltner zu den absoluten Experten in seiner Branche. So begann er schon vor Jahrzehnten im Finanzsektor zu arbeiten und erwarb zahlreiche Zusatzqualifikationen, wie zum Beispiel den Fachberater für Finanzen, den Fachwirt für Finanzberatung oder Experte für betriebliche Versorgungssysteme. Seine beruflichen Stationen führten ihn von den Aufgaben als Geschäftsführer für Unternehmensberatungsgesellschaften über die Tätigkeit für und mit Banken und Bausparkassen im In- und Ausland hin zur Selbständigkeit im Finanzsektor. Heute steht Korbinian Faltner für vollumfängliche, ganzheitliche und hochwertige Finanz- und Unternehmensberatung. Parallel dazu ist er seit acht Jahren als Dozent am Institut für private Finanzplanung an der Universität Passau tätig.

"Alle Produkte, die ich meinen Kunden anbiete, habe ich intensiv getestet und nutze sie auch selbst. Deshalb kann ich absolut legale und mehrfach erprobte Lösungen garantieren, die Steuerprüfungen problemlos standhalten", verrät Korbinian Faltner von der Faltner Finanzberatung abschließend.

Warum es so wichtig ist, dass Steuerberater und Finanzberater vertrauensvoll und gemeinsam im Sinne des Mandanten kooperieren und sich nicht gegenseitig blockieren und wie Sie von dieser Zusammenarbeit profitieren und sich steuerlich lukrativ aufstellen können, verrät Ihnen Korbinian Faltner gerne in einem kostenlosen Erstgespräch.

