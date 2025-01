Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH

Michael und Lobna Schafhauser klären auf: Lohnt sich Copywriting 2025 noch?

Windorf (ots)

Mit der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenzen wird zunehmend deutlich, wie stark diese Technologie klassische Berufsfelder beeinflussen könnte. Besonders der Beruf des Copywriters scheint angesichts der Tatsache, dass KI-Tools in Sekundenschnelle Texte generieren können, bedroht zu sein. Doch ist die Angst vor ChatGPT und Co. tatsächlich gerechtfertigt?

Angesichts des plötzlichen Aufstiegs der künstlichen Intelligenz in den letzten zwei Jahren stellen sich immer mehr Menschen die Frage, ob Copywriting auch in Zukunft noch eine relevante Rolle im Marketing spielen wird. Es ist nicht zu bestreiten, dass sich KI in den kommenden Jahren immer weiterentwickelt und damit auch leistungsfähiger wird, doch kann KI tatsächlich die Arbeit professioneller Copywriter ersetzen? „Einerseits ist die Angst aktiver und angehender Copywriter durchaus verständlich – schließlich hat KI in den letzten Jahren enorme Sprünge gemacht“, sagt Michael Schafhauser, der gemeinsam mit Lobna Schafhauser die Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH gegründet hat.

„Das bedeutet jedoch nicht, dass der Beruf des Copywriters grundsätzlich in Gefahr ist. Denn: Die Nachfrage nach gutem Content bleibt hoch. Immer mehr Unternehmen erkennen, wie wichtig es ist, ihre Kunden mit interessanten und ansprechenden Texten zu erreichen“, fährt Lobna Schafhauser fort. „Wenn ein Copywriter die Details einer Branche und das Profil seiner Kunden kennt, ist er dazu in der Lage, Texte zu schreiben, die sich nicht nur gut lesen lassen, sondern auch messbare Ergebnisse liefern.“ Gemeinsam haben sich Michael und Lobna Schafhauser ihren Traum erfüllt, als sie vor sieben Jahren beschlossen, die Kunst des Copywritings zu erlernen. Heute geben sie ihr Wissen auch an andere Menschen weiter, die sich als Copywriter ein erfolgreiches Business aufbauen möchten. Umfangreiche Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, denn im Programm der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH lernen die Teilnehmer das Handwerk des Copywritings von Grund auf. Sie erwerben also alle nötigen Fähigkeiten, um in kurzer Zeit durchzustarten und beeindruckende Umsätze zu erzielen. Doch auch Werbetexter, die bereits am Markt aktiv sind, profitieren vom Angebot der beiden Experten. Im Programm für Fortgeschrittene erfahren sie, wie sie automatisiert Kunden gewinnen und ihre Umsätze steigern können.

Die Zukunft des Copywritings

„Grundsätzlich werden Copywriter trotz der fortschreitenden Digitalisierung auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle im Marketing spielen“, betont Michael Schafhauser. „Schließlich brauchen Unternehmen weiterhin kreative Köpfe, die ihre Markenbotschaft klar und lebendig vermitteln. Auch wenn KI zunehmend beim Schreiben unterstützt, bleibt es die menschliche Kreativität und das tiefgehende Zielgruppenverständnis, die einen Text erst wirklich überzeugend und erfolgreich machen. KI wird damit langfristig zwar eine Unterstützung bieten, aber keinen Ersatz.“

Allerdings können ChatGPT und Co. dabei helfen, erste Ideen zu entwickeln oder grobe Entwürfe zu erstellen. Ein Werbetexter, der diese Technologien beherrscht, verschafft sich einen klaren Wettbewerbsvorteil. Denn KI-Tools helfen nicht nur dabei, neue Fähigkeiten zu entwickeln, sondern erlauben es auch, die Arbeit auf ein neues Niveau zu heben und sich optimal an die sich wandelnden Marktanforderungen anzupassen.

Die Zukunft des Copywritings: Chancen, Herausforderungen und lukrative Perspektiven

Angesichts der aktuellen Entwicklungen ist davon auszugehen, dass der Markt für Werbetexter weiter wachsen wird, was auch das Interesse an der Branche weiter steigen lässt. Diese Entwicklung birgt jedoch auch Potenzial: Copywriter, die sich auf bestimmte Branchen oder Themen spezialisieren, können sich als Experten etablieren und für Unternehmen attraktiv werden, die genau diese Expertise benötigen. Da sich auch die Bedürfnisse und Vorlieben der Verbraucher ständig verändern, müssen Werbetexter in der Lage sein, sich schnell anzupassen und ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln, um sich von der Konkurrenz abzuheben.

Werbetexter, die diese Herausforderungen annehmen und ihre Fähigkeiten stetig ausbauen, werden von attraktiven Verdienstmöglichkeiten und finanzieller Unabhängigkeit profitieren – sei es als Freelancer oder in Festanstellung. Besonders in spezialisierten Bereichen sind die Einkünfte hoch, was den Beruf auch weiterhin zu einer lukrativen Karriereoption macht. „Wichtig ist, dass Werbetexter kontinuierlich an ihren Fähigkeiten feilen“, erklärt Lobna Schafhauser. „Nur wer sich stetig weiterentwickelt, kann auf die immer neuen Anforderungen der Branche reagieren. Kreativität und Innovation bleiben der Schlüssel, um mit frischen Ideen und vielfältigen Medienformaten die Branche zu prägen.“

Fazit

Es steht außer Frage, dass Copywriting auch 2025 eine zentrale Rolle im Marketing spielen wird. Werbetexter, die sich durch Kreativität, Lernbereitschaft und Anpassungsfähigkeit auszeichnen, werden weiterhin gefragt sein. Der Erfolg in dieser Branche hängt maßgeblich davon ab, wie gut es gelingt, auf die sich ständig wandelnden Anforderungen des Marktes zu reagieren. Wer bereit ist, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Trends zu berücksichtigen, kann auch in den kommenden Jahren von dieser lukrativen und spannenden Karriereoption profitieren.

