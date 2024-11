Michael und Lobna Schafhauser: Kann man sich Copywriting selbst beibringen?

Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH

Viele Angestellte träumen davon, ihr eigener Chef zu sein und ein attraktives Einkommen zu erzielen - und das bei völliger Zeit- und Ortsunabhängigkeit. Mit Copywriting soll dieser Traum Realität werden können. Michael und Lobna Schafhauser haben bereits vor einigen Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit als Copywriter gewagt - und genießen seither zeitliche, örtliche und finanzielle Freiheit. Um auch anderen Menschen dabei zu helfen, sich ein unabhängiges Leben aufzubauen, haben sie ein Programm entwickelt, mit dem Interessierte die Fähigkeiten des Copywritings erlernen können. Ob man sich Copywriting alternativ auch selbst beibringen kann, erfahren Sie hier.

Copywriting, also das professionelle Schreiben von Werbetexten, gehört mittlerweile zu den gefragtesten Jobs im Bereich Onlinemarketing. Nicht nur bietet es die Möglichkeit, flexibel und ortsunabhängig zu arbeiten - bei entsprechendem Erfolg können Copywriter auch ein sehr lukratives Einkommen erzielen. Besonders für kreative Menschen, die nicht nur gerne schreiben, sondern auch ein Interesse an Marketing und Psychologie haben, stellt sich häufig die Frage, ob es möglich ist, sich die Fähigkeiten des Copywritings selbstständig anzueignen. "Copywriting ist aus gutem Grund eines der angesagtesten Geschäftsmodelle", berichtet Michael Schafhauser, der gemeinsam mit Lobna Schafhauser die Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH gegründet hat. "Die Möglichkeit, sich seine Zeit völlig frei einzuteilen und von der hohen Nachfrage zu profitieren, macht diesen Job besonders attraktiv."

"Ein besonderes Talent ist nicht zwangsläufig nötig", fährt Lobna Schafhauser fort. "Für finanziellen Erfolg ist es vielmehr entscheidend, nicht nur die Fähigkeiten des Copywritings zu beherrschen, sondern auch ein tiefes Verständnis für die damit verbundenen Prozesse zu entwickeln." Lobna und Michael Schafhauser haben sich den Traum vom Copywriting vor einigen Jahren selbst erfüllt. Mit der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH unterstützen sie inzwischen auch andere Menschen dabei, sich ein erfolgreiches Business als Werbetexter aufzubauen. In ihrem Programm vermitteln sie alle wesentlichen Fähigkeiten, die notwendig sind, um in kurzer Zeit beachtliche Umsätze zu erzielen. Doch auch erfahrene Copywriter, die bereits am Markt aktiv sind, profitieren vom Angebot der beiden Experten. Im Programm für Fortgeschrittene lernen sie, wie sie planbar und automatisiert Kunden gewinnen können, um ihre Umsätze deutlich zu steigern.

Theorie ist nur der Anfang

"Copywriting ist mehr als das bloße Schreiben von Texten", sagt Michael Schafhauser. "Es geht darum, Inhalte zu verfassen, die eine klare Absicht verfolgen - sei es der Verkauf eines Produkts, die Markenbildung oder das Generieren von Leads. Die Texte sollen den Leser nicht nur emotional ansprechen, sondern letztlich auch zu einer Handlung motivieren." Wer also Copywriting lernen möchte, muss sich nicht nur mit den Grundlagen des Schreibens auseinandersetzen, sondern auch psychologische und marketingrelevante Aspekte verstehen.

Zahlreiche Bücher und Onlinekurse vermitteln die wesentlichen Grundlagen und bieten grundsätzlich eine gute Möglichkeit, in das Thema einzusteigen. Themen wie das Verfassen ansprechender Überschriften und das Nutzen psychologischer Trigger sind Inhalte, die durchaus in der Theorie erlernt werden können. Doch wie bei jedem Handwerk reichen theoretische Kenntnisse alleine nicht aus, um wirklich gut zu werden.

Das Handwerk des Copywritings: Praxis statt Theorie

Vielmehr ist Copywriting ein Handwerk, das vor allem in der Praxis erlernt wird. Der Schlüssel liegt darin, regelmäßig zu schreiben - und das Geschriebene anschließend immer wieder zu überarbeiten und zu verbessern. Durch Übung werden nicht nur die Fähigkeiten des Copywritings geschärft, sondern auch ein besseres Verständnis für die Zielgruppe und deren Bedürfnisse entwickelt. Nur, wer kontinuierlich an seinen Texten arbeitet, lernt, wie man wirklich überzeugende Inhalte erstellt.

Ganz entscheidend dabei ist das Feedback erfahrener Copywriter: Es reicht nicht aus, sich nur auf das eigene Urteil zu verlassen oder Freunde und Familie um ihre Meinung zu bitten. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ein Text wirklich gut ist und seine Ziele erreicht, ist ein Blick von außen notwendig - am besten von jemandem, der bereits über Erfahrung in der Branche verfügt. Nur durch konstruktive Kritik kann man lernen, was verbessert werden muss und wo eventuelle Schwächen liegen. Ohne dieses Feedback läuft man Gefahr, sich in einer Blase zu bewegen und immer wieder dieselben Fehler zu machen.

Konstruktive Kritik als unverzichtbares Lerninstrument

Viele erfolgreiche Copywriter betonen daher, wie wichtig es ist, von anderen Werbetextern zu lernen. Ein Mentor oder Trainer, der regelmäßig Texte prüft und ehrliches Feedback gibt, kann den Lernprozess enorm beschleunigen. Er kann gezielt auf Schwächen hinweisen und anschließend hilfreiche Verbesserungsvorschläge machen. Zudem sorgt ein strukturierter Lernprozess dafür, dass Einsteiger von Anfang an alles richtig machen.

Lobna und Michael Schafhauser sind sich sicher: Um als Copywriter erfolgreich zu werden, ist es grundsätzlich immer sinnvoll, an einem spezialisierten Copywriting-Programm teilzunehmen. Teilnehmer profitieren so von der Expertise und Erfahrung erfahrener Copywriter. Bei der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH erhalten Interessierte beispielsweise das Komplettpaket aus theoretischen Inhalten und praktischen Übungen. Regelmäßiges Feedback von den Experten ermöglicht es den Teilnehmern darüber hinaus, gezielt an ihren Schwächen zu arbeiten und mit jedem neuen Text über sich hinauszuwachsen. Das Ergebnis ist ein lukratives Business als professioneller Copywriter - auf diesem Weg stehen Lobna und Michael Schafhauser ihren Teilnehmern gern zur Seite.

