Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH

Mehr Zeit für die Familie: Lobna und Michael Schafhauser verraten, warum Werbetexten der ideale Beruf ist - und wie sich jeder in diesem Bereich selbstständig machen kann

Windorf (ots)

Unzufriedenheit im festen Job, der Wunsch nach Unabhängigkeit und die Aussicht auf bessere Einkünfte: Immer mehr Menschen sehnen sich danach, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen - besonders beliebt ist dabei der Bereich des Copywritings. Was aber zeichnet das Werbetexten wirklich aus und wie startet man als Quereinsteiger erfolgreich durch?

Nicht wenige Menschen fühlen sich in ihren aktuellen Jobs gefangen - die Unzufriedenheit mit der Routine und die Sehnsucht nach mehr Unabhängigkeit nehmen stetig zu. So träumen sie davon, ihre eigenen Chefs zu sein, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten und durch die Selbstständigkeit finanzielle Freiheit zu erlangen. Doch trotz dieser klaren Ziele stehen sie vor erheblichen Herausforderungen: Der Einstieg in die Welt der Selbstständigkeit ist oft unklar - speziell die Angst vor dem Scheitern sowie fehlendes Wissen über den Aufbau eines eigenen Business hindern viele daran, den ersten Schritt zu wagen. "Wer diese Probleme nicht überwindet, bleibt weiterhin im Hamsterrad gefangen - ohne die Chance, das eigene Potenzial auszuschöpfen und die gewünschte Freiheit zu erreichen", mahnt Michael Schafhauser.

"Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass dieser anfangs beängstigende Schritt durchaus für jeden zu bewältigen ist - insbesondere im Bereich des Werbetextens", fügt Lobna Schafhauser hinzu. "Vorkenntnisse oder besonderes Talent sind nicht erforderlich, da man bei uns das Handwerk des Copywritings von Grund auf erlernt." Ihr Programm vermittelt demnach alle notwendigen Fähigkeiten, um innerhalb kurzer Zeit erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten und beachtliche Umsätze zu generieren - aber auch erfahrene Werbetexter profitieren von ihrem umfassenden Angebot. Was den Beruf des Werbetexters so spannend macht und wie ihre Unterstützung im Detail aussieht, verraten Lobna und Michael Schafhauser hier.

Von uneingeschränkter Freiheit bis zu lukrativen Verdienstmöglichkeiten: Was den Beruf des Werbetexters so spannend macht

"Die Freiheit, selbst zu entscheiden, wann und wo gearbeitet wird, ist wohl einer der größten Vorteile unseres Berufs", verrät Michael Schafhauser. Diese Flexibilität macht den Beruf besonders reizvoll, denn sie erlaubt es, den eigenen Tagesablauf individuell zu gestalten - sei es am Morgen vom heimischen Büro aus oder am Abend vom warmen Strand. So können Werbetexter ihre Arbeit ganz nach ihren persönlichen Vorlieben und Lebensumständen ausrichten. Darüber hinaus bietet die Tätigkeit als Werbetexter eine hohe Krisensicherheit: In einer Zeit, in der Marketingmaßnahmen für Unternehmen immer wichtiger werden, steigt schließlich auch der Bedarf an professionellen Texten kontinuierlich an. Selbst in wirtschaftlich unsicheren Zeiten bleibt die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Content damit stabil, was den Beruf zu einer verlässlichen Einkommensquelle macht.

Ein weiterer Aspekt, der den Beruf so spannend macht, ist die Möglichkeit, eigenständig und im Hintergrund zu arbeiten - ideal für Menschen, die nicht im Rampenlicht stehen möchten. Die Verdienstmöglichkeiten sind ebenfalls attraktiv: Gute Werbetexte werden oft mit hohen Summen vergütet, schon mit wenigen wiederkehrenden Kunden lässt sich somit ein solides Einkommen erzielen. "Insgesamt bietet der Beruf des Werbetexters eine Kombination aus Freiheit, Sicherheit und lukrativen Verdienstmöglichkeiten - ein Mix, der ihn für nahezu jeden von uns besonders reizvoll macht", fasst Lobna Schafhauser zusammen.

Wie Lobna und Michael Schafhauser ihre Kunden auf dem Weg zum erfolgreichen Copywriter begleiten

"Wir legen großen Wert darauf, unsere Kunden vom ersten Schritt an umfassend zu begleiten, damit sie sicher und erfolgreich in die Selbstständigkeit starten können", betont Michael Schafhauser. Ihr Coaching-Programm ist darauf ausgerichtet, den Teilnehmern eine solide Grundlage im Bereich Copywriting zu vermitteln. So beginnt ihr Programm mit einer intensiven Schulung, die durch eine Videoplattform unterstützt wird, auf der die Teilnehmer flexibel und in ihrem eigenen Tempo lernen können. Ergänzt wird dies durch regelmäßige Gruppencalls, in denen spezifische Fragen geklärt und individuelle Herausforderungen besprochen werden. Dabei legen die erfahrenen Werbetexter besonderen Wert auf praxisnahes Feedback und eine enge Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer die erlernten Fähigkeiten effektiv in die Praxis umsetzen können.

Zusätzlich wird im Coaching ein starker Fokus auf Mindset-Themen gelegt, da viele Menschen zu Beginn ihrer Selbstständigkeit mit inneren Blockaden zu kämpfen haben. Für diejenigen, die bereits erste Erfolge im Copywriting erzielt haben, bieten die Experten ein Fortgeschrittenenprogramm an: Dort lernen sie, wie sie systematisch und effizient Kunden akquirieren und ihre Umsätze erheblich steigern können - ein entscheidender Vorteil in einer Branche, die oft mit genau diesen Herausforderungen kämpft. "Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden nicht nur ihre ersten Schritte im Copywriting meistern, sondern langfristig ein erfolgreiches und stabiles Business aufbauen", so Lobna Schafhauser abschließend.

