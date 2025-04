Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Warum die innere Einstellung ein echter Jungbrunnen ist

Baierbrunn (ots)

Age ist just a number, heißt es oft. Aber gibt es wirklich Dinge, die dabei helfen, dass wir uns jünger fühlen, als wir eigentlich sind - auch bei Erkrankungen wie Diabetes? Fragen wie diese beantwortet Dr. Susanne Wurm, Geronto- und Gesundheitspsychologin an der Universität Greifswald in der aktuellen Ausgabe des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber":"Es ist grundsätzlich auch eine Frage der inneren Einstellung, wie wir älter werden. Welche Sicht haben wir auf das Älterwerden generell und auf unser eigenes? Ich halte das für unseren eigenen kleinen Jungbrunnen."

Und das gilt auch bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes - selbst, wenn diese das Gefühl verstärken können, alt zu werden. "Wer sich subjektiv kränker fühlt, fühlt sich meist auch älter." Die Expertin empfiehlt konkret drei Dinge:

Umdenken: "Wir müssen uns bewusst machen, dass wir eine Krankheit beeinflussen können und ihr nicht hilflos ausgeliefert sind." Schöne Erlebnisse: "Menschen, die regelmäßig positive Gefühle im Alltag erleben, fühlen sich jünger. Es gilt also, sich nicht allein auf die Krankheit zu konzentrieren, sondern Erlebnisse zu planen, die Freude bereiten." Aktiv werden: "Änderungen des Lebensstils wie ein Mehr an Bewegung gehören entscheidend dazu. Es lohnt sich, nicht einfach zu denken, in meinem Alter ist das jetzt halt so. Sondern eher zu sagen: Ich gehe das an!"

Die Expertin ist überzeugt: "Mit einer positiven Sicht auf das Alter verhalte ich mich mit einiger Wahrscheinlichkeit gesünder, lege mehr Wert auf Bewegung und Prävention und bin sozial besser eingebunden."

Und in Sachen Lebenserfahrung und Gelassenheit bringt Alter auch einen Gewinn. "Eine potenziell auslaufende Lebenszeit erlaubt es uns, die kleinen Freuden im Alltag intensiver wahrzunehmen. Das ist auch bei Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten so."

