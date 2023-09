Baierbrunn (ots) - Unterzuckerungen können sowohl Menschen mit Diabetes Typ 1 als auch mit Typ 2 treffen. "Vor allem wer gegen zu hohe Blutzuckerwerte Medikamente wie Sulfonylharnstoffe einnimmt oder Insulin spritzt, kann in eine sogenannte Hypoglykämie rutschen", sagt Apotheker Johannes Rehm aus Stadtbergen im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Traubenzucker in gelöster Form griffbereit Grundsätzlich ist in so ...

