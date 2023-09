Jung, sportlich, Bluthochdruck - und jetzt?

Baierbrunn (ots) - Wenn eine langjährige Ehe in die Brüche geht, tauchen viele Fragen auf. Was passiert jetzt mit Rente, Versicherung & Co.? Wann besteht Anspruch auf Unterhalt? Die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber" gibt Antworten. Nach einem Trennungsjahr stellt man den Antrag auf Scheidung - damit das Gericht das anerkennt, ist es am einfachsten, wenn die Noch-Ehepartner in dieser Zeit ...

