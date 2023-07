ARD Das Erste

Programmänderung heute, 27. Juli 2023, 22:50 Uhr im Ersten

"Weltspiegel extra: Die Feuerkatastrophe - wie geht's weiter?"

München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am Donnerstag, 27. Juli, um 22:50 Uhr einen zehnminütigen "Weltspiegel extra" vom BR aus:

Film von Mira Barthelmann, Ralph Gladitz, Verena Schälter, Andreas Herz und Johannes Reichert

Es ist eine explosive Mischung, die sich in den vergangenen Tagen im Mittelmeerraum zusammengebraut hat: wochenlange Trockenheit, Temperaturen zum Teil über 40 Grad und starke Winde. Die Brände sind nach wie vor nur schwer unter Kontrolle zu bringen.

Von der griechischen Insel Rhodos wurden zwischenzeitlich tausende Urlauber in Sicherheit gebracht. Die Einheimischen kämpfen weiter um ihre Insel und ihre Existenz. In Sizilien starben bereits drei Menschen. Noch schlimmer ist es in Algerien: 34 Tote durch Brände. Alle wissen: Dies sind erst die Vorboten der künftigen Hitzekatastrophen.

Redaktion: Susanne Glass und Hilde Stadler (BR)

