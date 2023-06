Kölner Stadt-Anzeiger

Ein Jahr Schwarz-Grün: CDU-Innenexperte kritisiert Position der Grünen im Kampf gegen die Clan-Kriminalität

Köln. (ots)

CDU-Innenexperte Gregor Golland hat die Position der Grünen im Kampf gegen die Clan-Kriminalität kritisiert. "Der Arm der Clans reicht zum Teil bis in die Schulen hinein, wenn Lehrer und Mitschüler eingeschüchtert und unter Druck gesetzt werden. Wir dürfen die Augen nicht vor der Realität verschließen. Damit treibt man Wähler nur in die Fänge von Radikalen", sagte Golland dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). "Es wäre besser, wenn schon viel früher entschlossen gegen kriminelle Clanstrukturen vorgegangen wäre. Dann wären diese Strukturen und Probleme heute nicht so groß. Aus falsch verstandener politischer Korrektheit und vermeintlicher Toleranz wurde das Problem lange bewusst ignoriert", fügte der Vize-Chef der CDU-Landtagsfraktion hinzu. Viele Migranten unterstützten "ausdrücklich" den Null-Toleranz-Kurs der CDU, "weil sie fürchten, dass die Clans den Ruf ihrer Communities insgesamt schädigen und sie ebenfalls sicher und friedlich leben wollen".

Die Grünen hatten davor gewarnt, dass Kinder von Clanangehörigen aufgrund ihres Namens in den Schulen stigmatisiert werden. "Da habe ich eine andere Sicht auf die Dinge", sagte Golland der Zeitung.

https://www.ksta.de/politik/nrw-politik/cdu-politiker-golland-warnt-der-arm-der-clans-reicht-bis-in-die-schulen-591047

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell