Videosprechstunde

So klappt der digitale Besuch in der Arztpraxis

Baierbrunn

Anmoderation: Eine Videosprechstunde beim Arzt kann für kranke Patienten eine große Hilfe sein. Auch wer auf dem Land wohnt und keine Arztpraxis in der Nähe hat, dürfte sie zu schätzen wissen. Wie der digitale Besuch beim Arzt funktioniert, sagt Ihnen Petra Terdenge:

Sprecherin: Über 27.000 Ärztinnen und Ärzte in Deutschland ermöglichen eine Videosprechstunde, fast jeder fünfte Patient hat es schon ausprobiert. Falls es beim eigenen Arzt nicht geht, helfen Vermittlungsportale im Internet, sagt Ali Roodsari von der Apotheken Umschau:

O-Ton Ali Roodsari 18 sec.

"Da kann man normalerweise ganz einfach nach Ärzten filtern, die Videosprechstunden anbieten und sich dann einen herauspicken. Man muss darauf achten, dass manche Ärzte vermutlich nur für Bestandspatienten diesen Service anbieten, da muss man ein bisschen gucken. Aber man wird einen finden, der so etwas anbietet, da kann man ganz einfach einen Termin gleich online ausmachen."

Sprecherin: Vor dem Termin informieren die Arztpraxen in der Regel zum Thema Datenschutz, meist bekommen die Patienten eine E-Mail oder SMS:

O-Ton Ali Roodsari 19 sec.

"Manchmal wird es über das Portal geschickt, manchmal direkt vom Arzt, manchmal muss man das Dokument per Pdf wieder zurückschicken. Manchmal wird das auch vor dem Call vom Videodienst abgefragt, da muss man sein Häkchen setzen. Am besten geht man zehn Minuten vor dem Termin online, das wird auch gern verlangt, und dann wird auch ein kurzer Techniktest durchgeführt, ob auch alles so passt bevor der Termin startet."

Sprecherin: Vor der Videosprechstunde erhält man einen Link. Eine spezielle technische Ausrüstung ist nicht nötig, man braucht aber ein Endgerät mit Internetverbindung:

O-Ton Ali Roodsari 17 sec.

"Es reicht wenn Sie ein Smartphone, Computer oder Tablet haben, das aufs Internet zugreifen kann und Mikrofon und Kamera hat. Man muss einfach nur auf den Link klicken, dann sollte das von selbst starten. Wenn man Zweifel hat, kann man selber prüfen, ob das Mikrofon und die Kamera funktionieren, das geht meistens in den Einstellungen des Geräts."

Abmoderation: Ein weiterer Tipp aus der Apotheken Umschau: auch Apotheken bieten eine Beratung per Videoanruf an, mehr Informationen dazu gibt es online beim Portal "Frag die Apotheke".

