Volker Arzt: "Nur Katastrophen ändern das Bewusstsein"

Der ehemalige Moderator des ZDF-Wissenschaftsmagazins "Querschnitte" spricht im "Senioren Ratgeber" über Neugier als sein Lebenselixier

Baierbrunn (ots)

Aus jeder guten Antwort entstehen für Volker Arzt zwei neue Fragen. Der Diplom-Physiker hat seit den Siebzigern viele Jahre lang das ZDF-Wissenschaftsmagazin "Querschnitte" moderiert und sich auch mit heute 82 Jahren seine Neugier bewahrt. "Du siehst viel mehr, je mehr du weißt", sagt Arzt im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".

Sein Co-Moderator Hoimar von Ditfurth sagte schon 1978 die CO2-Problematik voraus - vor den Grünen oder dem Club of Rome. Dass es wenig gebracht hat, kann sich der Fernsehjournalist erklären. Um das Bewusstsein zu ändern, benötige es "Schmerz und Katastrophen", beschreibt er im Interview mit dem Apothekenmagazin. "Das klingt zynisch, aber mit Überzeugung, Einsicht, mit Kurven und physikalischen Formeln kannst du keinen Bewusstseinswandel erzeugen."

Sein Steckenpferd: schlaue Tiere

Frustriert ist er jedoch nicht deswegen - dafür sei er zu pragmatisch, sagt er. Wenn er mal traurig ist, heitern ihn ein guter Espresso, ein schöner Lauf durch die Natur, gute Klassik und Gespräche mit anderen wieder auf. Die Natur fasziniert den verheirateten Vater zweier Töchter nach wie vor. Nachdem "Querschnitte" 1989 abgesetzt worden war, widmete er sich den Tieren. Im Lauf seiner Karriere hat Arzt mehr als 200 Dokus über naturwissenschaftliche und ökologische Themen erstellt. Eines seiner Steckenpferde: schlaue Tiere.

Ist der Tanz der Buckelwale Kunst?

Selbst heute forscht und recherchiert der studierte Physiker noch zu seinen Lieblingsthemen. Sein letztes Sachbuch "Kumpel und Komplizen" handelt um Kooperation in der Natur. Derzeit beschäftigt er sich mit einer Frage, die ihm besonders am Herzen liegt, wie er dem "Senioren Ratgeber" verrät: "Wie weit reichen die Wurzeln der Kunst zurück ins Reich der Tiere? Hat zum Beispiel der Gesang und Tanz der Vögel und Buckelwale irgendetwas mit Kunst zu tun?" Die Sendung soll in circa drei Jahren zu sehen sein - "wenn ich dann noch lebe", fügt er an. Der leidenschaftliche Forscher, der in Wangen im Allgäu geboren ist und heute in Hamburg lebt, macht viel dafür, um sich fit zu halten: morgens Gymnastik, nachmittags laufen. "Bewegung ist das Wichtigste überhaupt, um mit dem Altern klarzukommen", sagt er. "Man bleibt gesünder, wird lebensfroher, vergnügter."

Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 2/2023 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

