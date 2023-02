Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

"Du hörst auf und fängst ein neues Leben an"

Profi-Tänzerin Motsi Mabuse im Interview mit der "Apotheken Umschau"

Baierbrunn (ots)

Motsi Mabuse gehört als Teil von "Let's Dance" zu einer der bekanntesten Tanz-Jurys Deutschlands. Dort bewertet sie andere, aber blickt auch selbst auf eine erfolgreiche Karriere als Profi-Tänzerin zurück. Sie hat mit dem Leistungssport abgeschlossen - doch das brauchte Zeit, sagt die Tänzerin im Interview mit der aktuellen Ausgabe des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau": "Jeder Sportler, jede Sportlerin braucht mindestens zehn Jahre, um sich von dieser Zeit zu erholen - alle! Man ist als Sportlerin, Tänzerin oder Athletin eine ganz andere Person. Dann hörst du auf und fängst ein neues Leben an. Du musst dich von dieser Person, von der Athletin verabschieden. Und das braucht Zeit."

Trotzdem, sagt Motsi Mabuse, sei ihr Körper es gewohnt, Leistung zu bringen. "Mein Körper signalisiert immer: Du kannst weitermachen. Ich muss mir selbst sagen: Es reicht, es ist genug. Wenn ich Sport mache, ist mein Körper sofort da und will leisten, darauf ist er seit Jahren trainiert."

Was der 41-Jährigen wichtig ist: körperlich und seelisch gesund sein. Dabei müsse jeder für sich herausfinden, was das heißt. Und sich nicht unter Druck setzen. "Wenn du gesund bist und dich in deinem Körper wohlfühlst, ist das das Einzige, was zählt."

