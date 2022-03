Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Ukraine

Halle/MZ (ots)

Eine wichtige Front verläuft in Russland selbst. Die beispiellosen Sanktionen wirken. Es wird unruhig in dem Riesenreich. Menschen stellen Fragen. Das macht den skrupellosen Putin nervös. Der Westen ist ihm im Zweifel egal - die ukrainische Zivilbevölkerung und deren Leiden sind es erst recht. Doch der zu erwartende Unmut von zunehmend mehr Russen, der kann ihm nicht egal sein. Er ist kriegsentscheidend. Die Ukrainer und der Westen müssen auf zweierlei hoffen: dass der Unmut in Russland schneller wächst, als die militärische Gegenwehr der Ukrainer einbricht - und dass ein Weg gefunden wird, der Putin einen Waffenstillstand, wenn nicht gar einen Rückzug ermöglicht, und zwar im Interesse aller mit Leib und Leben Betroffenen.

