Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Fit durch Kaffee!

So gesund ist unser Lieblingsgetränk

2 Audios

BmE_Kaffee_AU2A.mp3

MP3 - 3,0 MB - 01:19 Download Your browser does not support the audio element.

otp_Kaffee_AU2A.mp3

MP3 - 2,4 MB - 01:01 Download Your browser does not support the audio element.

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Kaffee ist unser Lieblingsgetränk, noch vor Mineralwasser und Bier. Vier Tassen trinken wir im Schnitt jeden Tag, ob mit geschäumter Milch, als Instant-Kaffee oder durch den Filter. Und dieser Genuss tut sogar unserer Gesundheit gut. Petra Terdenge berichtet:

Sprecherin: Seit mehr als 400 Jahren gibt es Kaffee in Europa. Das Getränk ist wissenschaftlich gut erforscht und mittlerweile steht fest, dass Kaffee erstaunlich gesund ist, sagt Sonja Gibis von der Apotheken Umschau:

O-Ton Sonja Gibis 17 sec.

"Inzwischen gibt es unüberschaubar viele Studien, die das zeigen. So hatten Menschen, die über viele Jahrzehnte täglich mehrere Tassen Kaffee trinken, offenbar ein geringeres Risiko für eine ganze Reihe von Krankheiten. Zum Beispiel Diabetes Typ 2, Depressionen, Demenz, aber auch Lebererkrankungen und noch einige andere."

Sprecherin: Weil Kaffee so gesund ist, können wir ohne Bedenken mehrere Tassen täglich genießen:

O-Ton Sonja Gibis 19 sec.

"Etwa vier Tassen am Tag gelten, zumindest nach aktuellem Forschungsstand, für gesunde Menschen als absolut unbedenklich. Allerdings sollte man diese vor 16 Uhr trinken. Kaffee ist ja bekanntlich ein Wachmacher. Wer ihn spät trinkt, hat weniger Tiefschlaf, selbst wenn er das selbst nicht merkt. Man ist dann morgens nicht richtig ausgeschlafen."

Sprecherin: Eine Einschränkung gilt für Menschen, die einen empfindlichen Magen haben:

O-Ton Sonja Gibis 19 sec.

"Wer empfindlich ist, sollte vorsichtig sein und eventuell auf Espresso umsteigen. Der enthält weniger Säure und ist daher magenschonender. Auch Menschen, die an Osteoporose, also dem krankhaften Knochenschwund leiden, sollten maßvoll Kaffee trinken, und wenn, dann am besten mit Milch wegen des Kalziums. Schwangere sollten eher auf die koffeinfreie Variante umsteigen."

Abmoderation: Ein weiterer Tipp aus der Apotheken Umschau: Wie jedes Getränk sollten Sie auch Kaffee nicht zu heiß trinken, um die Schleimhäute zu schonen.

Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell