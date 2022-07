Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH

Frühzeitig über Stipendienmöglichkeiten informieren

Der kostenfreie und unabhängige Stipendienberatungsservice Elternkompass gibt im Online-Seminar Tipps zu Stipendien

Berlin (ots)

Höhere Chancen durch rechtzeitige Recherche!

Die deutsche Stipendienlandschaft ist vielfältig, denn es gibt nicht nur die Stipendien der bekannteren 13 Begabtenförderungswerke, sondern auch viele Förderprogramme regionaler oder fachspezifischer Stiftungen, die ebenso attraktiv für Studierende sind. Allerdings enden die Bewerbungsfristen, besonders die der größeren Stiftungen, oftmals bereits ein halbes bis dreiviertel Jahr vor Semesterbeginn. Daher ist es wichtig, sich um passende Stipendien und die Bewerbungsmodalitäten frühzeitig zu kümmern.

Im kostenfreien Online-Seminar "Chancen nutzen - Studieren mit Stipendien" am 03. August um 18:00 stellt das Team des Beratungsservice Elternkompass viele dieser Stipendienprogramme und Stiftungen vor. Zusätzlich gibt es Tipps und Tricks zu den Bewerbungsverfahren und Auswahlprozessen. Die Veranstaltung erfolgt ohne Registrierung und wird über Zoom durchgeführt - der Link ist auf der Website www.elternkompass.info zu finden. Die öffentlichen Online-Seminare richten sich an Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie deren Eltern. Natürlich sind auch Mitarbeitende der Studien- und Berufsorientierung herzlich eingeladen, an den Seminaren teilzunehmen.

Eine direkte Orientierung im Stipendiendschungel und Unterstützung bei der Stipendiensuche bietet außerdem das Angebot Stipendium-O-Mat. Interessierte werden anhand von anonymisierten Antworten durch den Stipendienfindungsprozess geführt und bekommen eine Richtung aufgezeigt, welche Stipendien in Frage kommen könnten. Zudem ist das Team für eine ausführliche kostenlose Beratung unter der Telefonnummer 030 278906-777 zu erreichen. Fragen können darüber hinaus per E-Mail an service@elternkompass.info gestellt werden.

Über den Elternkompass

Der Elternkompass ist ein unabhängiges, kostenfreies Informations- und Beratungsangebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Er wird von der Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken und dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds gefördert. Das Team des Elternkompass bietet Orientierung in der deutschen Stipendienlandschaft, zeigt Stipendienmöglichkeiten auf und informiert über Bewerbungsverfahren. Mehr Informationen zum Elternkompass sowie den kostenlosen Informationsflyer finden Sie unter www.elternkompass.info.

