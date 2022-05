Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: Laumann signalisiert im Tarifstreit Unterstützung für Beschäftigte der Unikliniken in NRW

Essen (ots)

In einem Brief von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) an die Verhandlungsführer von Verdi, der der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Dienstagsausgaben) vorliegt, bekräftigt die NRW-Landesregierung, dass sie einen "Tarifvertrag Entlastung" für die Beschäftigten der sechs Unikliniken in NRW ermöglichen wolle. "Wir greifen damit die entsprechende Forderung der von Ihnen in dieser Thematik vertretenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universitätskliniken gerne auf. Es eint uns das Bestreben, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu verbessern", schreibt Laumann.

Am Mittwoch soll es dazu ein Gespräch zwischen Landesregierung und Verdi geben. "Es eint uns das Bestreben, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu verbessern", heißt es in dem Brief. Man sei zusammen mit Verdi "bereit, den Weg in Tarifverhandlungen umzusetzen". Verdi und Landesregierung seien sich einig in dem Ziel, dass das Land über den Arbeitgeberverband des Landes Nordrhein-Westfalen (AdL) Mitglied in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) bleibe und dass der am 29. November 2021 abgeschlossene Flächentarifvertrag Bestand haben solle.

Nach dem Auslaufen eines 100-Tage-Ultimatums an die Landesregierung will die Gewerkschaft Verdi einen "Tarifvertrag Entlastung" für die Beschäftigten der sechs Unikliniken in NRW erzwingen. "In der Urabstimmung haben sich 98,3 Prozent für einen Streik ausgesprochen. Jetzt werden wir in den Streik eintreten", hatte Verdi-Landesbezirksleiterin Gabriele Schmidt am Montag gesagt.

