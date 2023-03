rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Podcast Update - die zweite Ausgabe

Herzensküche, wahre Geschichten und ein besonderer Preis

Im "Podcast Update" informiert das rbb-Presseteam über Neues und Beachtenswertes aus der Podcast-Welt des rbb. Einmal im Monat nimmt das Newsletter-Format neben aktuellen Podcasts auch bereits erschienene Produktionen in den Blick und empfiehlt besonders hörenswerte Folgen. Des Weiteren gibt es Tipps aus den Redaktionen und Hosts verraten mehr über ihre eigenen Podcast-Projekte.

Kochen nach Bauchgefühl: Mezze Stories

Säli El Mohands - bekannt aus dem rbb-TikTok-Format "safespace" - lädt junge Musliminnen zum gemeinsamen Kochen ein. Beim Zubereiten ihrer jeweiligen Lieblingsgerichte entstehen tolle, ehrliche und sehr persönliche Gesprächsmomente. Etwa über Kindheitserinnerungen, Liebe zur Kultur, aber auch Trauer, Selbstzweifel und Coming-Outs. Lohnend: der begleitende Instagram-Kanal "mezze_stories" mit Fotos und Rezepten aus den Folgen.

Host Säli El Mohands: "Essen ist immer mehr als 'nur' Essen. Wir alle verbinden damit Storys, Gefühle, Wünsche. Deswegen sprechen wir darüber, was uns bewegt und was uns glücklich macht."

12 Folgen à 40-45 Minuten, immer donnerstags

Endlich neue Folgen: Deep Doku

Die zweite Staffel von "Deep Doku" startet mit einer Folge über zwei ukrainische Bühnenkünstler in Berlin, die mit ihren Gags über den Krieg die Comedy-Szene aufmischen. Wir tauchen ein in die bissig-witzigen Shows von Pavlo Voytovych und Dima Watermelon und erfahren, wie sie nach ihrer tiefen Schaffenskrise, als Russland die Ukraine überfallen hat, den Weg zurück zur Bühne gefunden haben.Auch die aktuelle "Deep Doku"-Episode geht unter die Haut: Der Berliner Verein "Silbernetz e.V." bietet Hilfe bei Einsamkeit im Alter, u.a. mit einer Hotline. Wir dürfen zuhören an einem Ende der Leitung. Die Gespräche am Silbertelefon berühren und hallen nach.

Jede Folge à 30-40 Minuten, immer mittwochs

Spannende Analysen, neue Perspektiven: Welt.Macht.China

Interessantes, Erstaunliches und Beunruhigendes aus der Volksrepublik: Im Podcast "Welt.Macht.China" schaut das China-Team der ARD nicht nur von außen auf das Land, sondern tief hinein - mit Hintergründen, Analysen und ganz unterschiedlichen Perspektiven. Warum möchten viele junge Chinesinnen keine Kinder mehr bekommen? Wie funktioniert das Internet-Paralleluniversum in China, und wie groß ist die Macht der Zensur? Ist China beim Klimaschutz Vorbild oder Bremser? Und warum kontrolliert Chinas Staatsführung genau, welche Jacke Tom Cruise im Film "Top Gun" trägt? Jede Folge beleuchtet ein aktuelles Thema und macht dabei immer auch die wirtschaftlichen und politischen Verflechtungen zwischen Europa und China deutlich. Joyce Lee und Steffen Wurzel moderieren den Podcast im Wechsel.

Jede Folge à 30 Minuten, alle 14 Tage dienstags

Ein guter Fang: Angebissen

"Angebissen" schmeckt sowohl dem Hörer als auch dem Angler. Die beiden Krautzieher Frieder Rößler und Eric Mickan besuchen in dem Podcast Monat für Monat eine andere Größe aus der Angel-Community Berlin-Brandenburg. Neben spannenden Details zu den Stars der Angelszene liefert vor allem das Publikum die besten Fänge. In der Rubrik "Mein Revier und Ich" besuchen Frieder und Eric Menschen und ihre Angelplätze. Beim Quiz "Fische raten" könnt ihr miträtseln und es wird neues Angelequipment getestet, das ihr anschließend gewinnen könnt.

Host Eric Mickan: "'Angebissen' ist euer akustischer Hotspot mit den dicken Fischen der Angelszene. Euer hörbarer Spaziergang am See und der Podcast mit den schönsten verbalen Fehlbissen! Hechtig gewaltig, dass ihr mit uns in die Angelwelt eintaucht!"

Jede Folge à 30-40 Minuten, alle 14 Tage freitags

Ausgezeichnet: Der Ring des Nibelungen

Gerade erst hat die Jury des Deutschen Hörbuchpreises das gelungene Crossover zum "besonderen Hörbuch" des Jahres 2022 gekürt. Zu Recht! Herr der Ringe trifft Wagner, Kunstkopf trifft herausragendes Sprecherensemble, Regisseurin Regine Ahrem trifft den Ton der Zeit. Fantastisch, dramatisch und sprachgewaltig entführt die fünfstündige Hörspielsaga in die Welt der Riesen, Rheintöchter, Zwerge und Menschen. Die Neuinterpretation auf Hochdeutsch (!) verhandelt die ganz großen Themen: das Ringen um ewige Macht und unsterbliche Liebe. Und dabei ist die Geschichte auch noch eine große Parabel über den Eingriff des Menschen in den natürlichen Urzustand der Erde.

16 Folgen à 15-25 Minuten

