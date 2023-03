rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-Rundfunkrat vertagt Vorsitzenden-Wahl

Der neugewählte Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat in seiner konstituierenden Sitzung am 2. März 2023 in Potsdam die Wahl zum Vorsitz des Gremiums auf den 14. März vertagt. Man nehme die Aufgabe sehr ernst und wolle sich zunächst kennenlernen, sagte Dr. Moshe Abraham Offenberg, Vertreter der Jüdischen Gemeinden in Berlin und Brandenburg im Rundfunkrat, der die erste Sitzung leitete. Der neue Rundfunkrat besteht aus 18 neuentsandten Mitgliederinnen und Mitgliedern. 12 Vertreterinnen und Vertreter gehörten dem Gremium bereits an.

