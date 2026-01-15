PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Deutscher Ethikrat mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Deutscher Ethikrat

Öffentliche Anhörung: Ethische Herausforderungen in der häuslichen und stationären Langzeitpflege

Berlin (ots)

Immer mehr Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Fachkräftemangel und veränderte Familienstrukturen stellen die Langzeitpflege zusätzlich vor große Herausforderungen. Wie sieht eine an Würde, Selbstbestimmung und Wohlergehen orientierte Pflege unter diesen Voraussetzungen aus? Für seine aktuelle Stellungnahme hört der Deutsche Ethikrat am 22. Januar Expertinnen und Experten an.

"Die Reform der Pflege drängt und betrifft alle in der Gesellschaft, nicht nur bei Fragen der Finanzierung. Jeder kann einmal pflegebedürftig, Pflegende oder Pflegender werden", sagt Annette Riedel, Sprecherin für die Stellungnahme im Ethikrat. "Die zentrale Frage ist: Wie wollen wir in Zukunft die Langzeitpflege in einer humanen Gesellschaft organisieren - und welche ethischen Maßstäbe sollen dabei gelten?"

Am 22. Januar hat der Rat Sachverständige eingeladen, um sich mit ihnen über ihre Erkenntnisse, die ethischen Herausforderungen, aber auch über Lösungsansätze und Best-Practice-Beispiele auszutauschen. Die Ergebnisse werden in die Stellungnahme zur Langzeitpflege einfließen. "Wichtig ist uns dabei, verschiedene Perspektiven einzubeziehen", betont Annette Riedel. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Pflegefachpersonen, der zu Pflegenden und ihrer An- und Zugehörigen sind ein Ökonom und ein Einrichtungsleiter aus der Altenhilfe eingeladen.

Sachverständige:

  • Brigitte Bührlen - Vorsitzende, WIR! Stiftung pflegender Angehöriger
  • Georg Cremer - Professor für Volkswirtschaftslehre, Universität Freiburg
  • Vera Lux - Präsidentin, Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe
  • Manfred Schmidt - Vorsitzender des Heimbeirates, Altenzentrum Eben-Ezer
  • Bernd Trost - Regionalleitung, Franziska Schervier Altenhilfe
  • Christine Vogler - Präsidentin, Deutscher Pflegerat

Die Anhörung ist öffentlich und wird unter www.ethikrat.org/live gestreamt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Öffentliche Anhörung

Ethische Herausforderungen in der häuslichen und stationären Langzeitpflege

Wann: 22. Januar 2026 von 13 bis 17 Uhr

Wo: www.ethikrat.org/live

Das Programm sowie die Veranstaltungsbroschüre mit allen Informationen zu den Referentinnen und Referenten finden Sie auf https://ots.de/k4mpf7 .

Pressekontakt:

Katrin Arnholz
Deutscher Ethikrat
Jägerstraße 22/23
D-10117 Berlin

Tel: +49/30/20370-246
Fax: +49/30/20370-252
E-Mail: presse@ethikrat.org
URL: www.ethikrat.org

Original-Content von: Deutscher Ethikrat, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Deutscher Ethikrat mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Deutscher Ethikrat
Weitere Storys: Deutscher Ethikrat
Alle Storys Alle
  • 03.12.2025 – 09:34

    Militärbischof Bernhard Felmberg in den Deutschen Ethikrat berufen

    Berlin (ots) - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat den evangelischen Theologen Dr. Bernhard Felmberg zum 1. Dezember 2025 in den Deutschen Ethikrat berufen. Der 60-jährige Militärseelsorger wurde von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion als Nachfolger von Petra Bahr benannt, die im Juni 2025 ihr Amt niedergelegt hatte. Dr. Bernhard Felmberg ist seit Oktober 2020 Bischof für die Evangelische Seelsorge in der ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 09:34

    Was ist ein gutes Leben? / Ethikrat startet Aktion mit Schülerinnen und Schülern

    Berlin (ots) - Der Deutsche Ethikrat lädt Jugendliche zum Austausch ein. Unter dem Titel "Eure Vorstellungen vom guten Leben - Was zählt, wer zählt und wer zahlt was?" startet heute eine bundesweite Mitmach-Aktion, bei der junge Menschen ihre Ideen für eine gelingende Zukunft einbringen können. Einsendeschluss ist der 7. Februar 2026. "Wie stellt ihr euch ein ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 09:48

    Öffentliche Tagung: Wissen und Macht - Wissenschaft in Politik und Gesellschaft

    Berlin (ots) - Ob Pandemie, Klimawandel oder neue Technologien: Politische Entscheidungen sind auf wissenschaftliche Erkenntnisse angewiesen. Derzeit gerät die Wissenschaft allerdings weltweit vermehrt unter politischen Druck. Welche Rolle kann und soll sie in einer Demokratie spielen? Das thematisiert der Deutsche Ethikrat auf seiner Herbsttagung am 15. Oktober in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren