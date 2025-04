Hamburg Messe und Congress GmbH

Leinen los beim 836. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG: 7 Erlebnisse, die du nie vergisst

Wenn die Elbe im Lichterglanz funkelt, majestätische Großsegler einlaufen und Musik über das Wasser klingt

Hamburg (ots)

Wenn die Elbe im Lichterglanz funkelt, majestätische Großsegler einlaufen und Musik über das Wasser klingt, liegt Magie in der Luft: Der 836. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG lädt vom 9. bis 11. Mai 2025 zu einem maritimen Fest voller Emotionen, Tradition und moderner Faszination ein. Jahr für Jahr begeistert das einzigartige Hafenfest Menschen aus aller Welt. Neben vielen weiteren Highlights sind es 2025 diese sieben unvergesslichen Erlebnisse, die das Herz berühren, den Puls höherschlagen und die Seele Hamburgs lebendig werden lassen.

1. Magische Momente auf dem Wasser

Ein Meer aus Masten, Segeln und Schiffsträumen: Das legendäre Schlepperballett und die spektakulären Ein- und Auslaufparaden zählen zu den bewegendsten Höhepunkten des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG. Historische Windjammer, moderne Schiffe und PS-starke Hightech-Boote zeigen ein einzigartiges Zusammenspiel von Tradition und Innovation - ein Fest für alle, die Schiffe lieben.

2. Wenn Hafenlegenden zum Klönschnack laden

Jedes Schiff erzählt seine eigene Geschichte - und beim HAFENGEBURTSTAG HAMBURG werden diese lebendig. Ob beim Open Ship, während einer Begleitfahrt oder auf der schwimmenden Bühne: Kapitäne, Crewmitglieder und Hafenarbeiter gewähren spannende Einblicke in ihren Alltag zwischen Kai und Kommandobrücke. Mit einem Augenzwinkern spinnen sie auch manch feines Seemannsgarn - und nehmen ihre Gäste mit auf eine Reise voller Erinnerungen, Begegnungen und echter Hafenatmosphäre.

3. Gänsehaut im Lichtermeer

Am Freitag und Samstag sorgt "Elbe in Concert" auf der schwimmenden Bühne an den Landungsbrücken für musikalische Highlights vor maritimer Traumkulisse. Den krönenden Abschluss am Samstag bildet das imposante Feuerwerk - ein stimmungsvolles Finale, das den Hafen in ein funkelndes Lichtermeer taucht und für Gänsehautmomente sorgt.

4. Mitten im Geschehen: Hafen hautnah erleben

Ob an Bord eines historischen Schiffs, bei einer Barkassenfahrt zwischen schwimmenden Giganten oder beim Flanieren entlang der Kaikanten - der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG lädt dazu ein, den Hafen im Herzen der Stadt ganz unmittelbar zu spüren. Zahlreiche Mitmachaktionen bieten Groß und Klein maritimes Entdecken mit allen Sinnen - zum Staunen, Anfassen und Eintauchen.

5. Wenn maritime Tradition auf Zukunft trifft

Hamburgs Geschichte als Hafenmetropole wird lebendig - dort, wo imposante Großsegler auf emissionsfreie Hightech-Boote treffen. Die Gäste erleben eindrucksvoll, wie sich Hafen und Schifffahrt im Laufe der Jahrhunderte gewandelt haben - und wie innovativ ihre Zukunft aussieht.

6. Einsatz mit Herz und Hightech - wenn Retter ihr Können zeigen

Die Helferinnen und Helfer auf See stehen hier im Mittelpunkt: Die DLRG feiert 100 Jahre mit einem einmaligen Bootskorso aus 100 Einsatzbooten. Die Taufe neuer Hybrid-Patrouillenboote der Wasserschutzpolizei und spektakuläre Vorführungen von Bundespolizei und weiteren Rettungsdiensten zeigen, wie moderne Sicherheit auf dem Wasser aussieht - hochprofessionell, technologisch und mit ganz viel Herzblut.

7. Hamburgs Geschichte zum Anfassen: Das maritime Erbe zum Leben erwecken

Hamburgs maritime Museen öffnen ihre Türen für faszinierende Ausstellungen, Sonderführungen und interaktive Erlebnisse. Hier wird die bewegte Geschichte der Hansestadt für alle Generationen greifbar - informativ, unterhaltsam und inspirierend zugleich.

Mehr Informationen unter HAFENGEBURTSTAG HAMBURG.

Erlebnisse, die verbinden - mit #HHafenliebe

Ob faszinierende Hafenszenen, bewegende Augenblicke oder maritime Highlights - der Hashtag #HHafenliebe macht es leicht, besondere Momente des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG in den sozialen Medien zu teilen und wiederzufinden.

HAFENGEBURTSTAG HAMBURG

Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG vom 9. bis 11. Mai 2025 ist ein Fest für die ganze Familie und ein Höhepunkt für alle, die die einzigartige Atmosphäre der Hafenstadt genießen möchten. Ein Ereignis voller unvergesslicher Momente, das die Faszination des Hafens in all ihren Facetten erlebbar macht.

Veranstalterin des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für Wirtschaft und Innovation. Die Hamburg Messe und Congress GmbH ist als Veranstaltungskoordinatorin des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG für die Freie und Hansestadt Hamburg tätig.

