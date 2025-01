AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Rare Disease Day 2025: Neue Podcast-Serie begleitet Betroffene

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Der 28. Februar steht ganz im Zeichen des Rare Disease Day, an dem weltweit auf die Herausforderungen von Menschen mit seltenen Erkrankungen aufmerksam gemacht wird. Rund 500.000 Österreicherinnen und Österreicher leben mit seltenen Erkrankungen. Die neue Podcast-Serie „Ab jetzt ist alles anders? Leben nach und mit einer schwerwiegenden Diagnose“ wirft einen einfühlsamen Blick auf die Lebensrealität von Betroffenen und macht ihre Anliegen, die oft im Verborgenen bleiben, sichtbar.

Seltene Erkrankungen betreffen laut EU-Definition weniger als eine von 2.000 Personen. Derzeit sind über 6.000 verschiedene seltene Erkrankungen bekannt, die zusammen weltweit etwa 300 Millionen Menschen betreffen. In Österreich leben etwa 400.000 Menschen mit einer seltenen Erkrankung, das entspricht sechs bis acht Prozent der Bevölkerung, und damit ist es insgesamt die größte betroffene Patientengruppe im Vergleich zu anderen Erkrankungen. Über die Hälfte davon sind Kinder. Für rund 95% dieser Erkrankungen gibt es keine zugelassenen Therapien.

Langer Weg zur Diagnose

Cystische Fibrose, Epidermolysis bullosa, das Angelman-Syndrom, Primäre Immundefekte, Mukopolysaccharidosen oder arterieller Lungenhochdruck - all diese Erkrankungen sind so selten, dass praktische Ärzt*innen sie oft nur einmal im Jahr oder sogar seltener antreffen. Sie äußern sich durch ein breites Spektrum an Symptomen, die von Krankheit zu Krankheit stark variieren und selbst bei Patient*innen mit derselben Erkrankung unterschiedlich ausfallen können. Der Weg zur Diagnose ist in vielen Fällen langwierig. Betroffene durchlaufen nicht selten jahrelange diagnostische Odysseen. In dieser Zeit erhalten Patient*innen keine oder falsche Behandlungen, stoßen auf Unverständnis und werden nicht selten als Hypochonder abgestempelt.

Daten aus der Rare Disease Barometer-Umfrage vom Mai 2024, durchgeführt von EURORDIS, der europäischen Allianz von Patientenorganisationen für seltene Erkrankungen, machen diese Leidenswege sichtbar. Insgesamt wurden 10.453 Personen aus 42 Ländern mit 1.675 unterschiedlichen Erkrankungen befragt. 60% der Patient*innen wurden zunächst falsch diagnostiziert - entweder mit einer anderen körperlichen oder einer psychischen Erkrankung. Frauen sind von einer besonders langen Diagnosezeit betroffen: durchschnittlich 5,4 Jahre dauert die richtige Diagnose - im Vergleich zu 3,7 Jahren bei Männern.

Neue Podcast-Serie „Ab jetzt ist alles anders?“

Die Nachricht eine schwere Erkrankung zu haben, ist für viele Patient*innen ein unerwarteter Schlag. Ihr Alltag gerät aus den Fugen und sie finden sich in einer neuen, ungewohnten Realität wieder. Häufig fühlen sich Neudiagnostizierte allein und hilflos. Mit der Podcast-Serie „Ab jetzt ist alles anders? Leben nach und mit einer schwerwiegenden Diagnose“, produziert vom österreichischen Pharmaunternehmen AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH („AOP Health“) in Zusammenarbeit mit der Wiener Podcast-Agentur Sisigrant, wurde ein neues Unterstützungsangebot für Patient*innen und deren Angehörige geschaffen. Die Audio-Serie ist der Auftakt der AOP Health Rare Disease Kampagne 2025, die darauf abzielt, seltene Erkrankungen besser sichtbar zu machen. Die fünf Episoden widmen sich zentralen Fragen und Herausforderungen nach einer Diagnose: Die Themen reichen vom Umgang mit dem ersten Schock und der Frage, wie man die Diagnose dem Umfeld mitteilt, über die Bedeutung psychotherapeutischer Unterstützung bis hin zu Strategien, wie sich eine chronische Erkrankung in den Alltag integrieren lässt. Weitere Episoden widmen sich den Erfahrungen von Angehörigen und einem speziellen Fokus auf Myeloproliferative Neoplasien (MPN), einer seltenen, chronischen Blutkrebserkrankung.

Die Seele braucht Zeit: Mit einer Diagnose leben lernen

Der Fokus liegt auf dem Umgang mit der mentalen Belastung, die eine Diagnose mit sich bringt. Viele Betroffene zögern, psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen, obwohl diese maßgeblich dazu beitragen kann, den Heilungsprozess zu fördern und die Lebensqualität zu erhöhen. Maria Resch, eine Psychologin, die Menschen nach der Diagnose einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung begleitet, erklärt im Podcast: „Man akzeptiert eine Diagnose nicht sofort. Die Seele braucht eine gewisse Zeit, um Dinge zu verstehen.“ Im Gegensatz zu manchen Selbsthilfe-Ratgebern, die behaupten, in einer Krankheit liege die Chance auf ein besseres Leben, betont Resch: „Es wird ein anderes Leben sein. Ob es besser ist, wage ich nicht zu sagen. Aber vielleicht erhält es neue und auch wieder schöne Dimensionen.“ Optimismus zu spüren, bedeutet nicht zwangsläufig, alles positiv sehen zu müssen. Es geht vielmehr darum, wieder Hoffnung zu finden und die neue Lebenssituation schrittweise zu akzeptieren. „Es ist ein Auf und Ab, ein Prozess, der oft in Zyklen verläuft,“ erklärt Resch. „Je früher man sich Unterstützung sucht, um diese Phasen zu durchlaufen, desto hilfreicher kann das sein.“

Hoffnung durch gezielte Forschung und Therapie

Da jede einzelne seltene Erkrankung nur eine geringe Zahl von Menschen betrifft, sind nicht nur das medizinische Fachwissen, sondern auch die Versorgungsangebote und die Forschung in diesem Bereich begrenzt. Menschen mit seltenen Erkrankungen werden daher oft als „Waisen der Medizin“ bezeichnet, da sie im Gesundheitssystem und in der Forschung oft zu wenig Beachtung finden. Auf Grund der herausfordernden Situation in diesem Bereich engagieren sich Pharmaunternehmen bislang nur zurückhaltend. AOP Health gehört zu den wenigen Pharmaunternehmen, die sich seit fast dreißig Jahren gezielt der Erforschung und Entwicklung von Therapien für seltene Erkrankungen widmen, mit dem Ziel, die Lebensumstände der Betroffenen zu verbessern.

Link zum Podcast: https://alles-anders.podigee.io/

Über AOP Health

Die AOP Health ist eine globale Unternehmensgruppe mit Wurzeln in Österreich, wo sich auch der Hauptsitz der AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH („AOP Health“) befindet. Seit 1996 widmet sich die AOP Health Gruppe der Entwicklung von innovativen Lösungen für den unerfüllten medizinischen Bedarf von Patient*innen, insbesondere im Bereich seltener Erkrankungen und derince 1996 Intensivmedizin. Die Gruppe hat sich international als Pionier für integrierte Therapielösungen etabliert und ist über Tochtergesellschaften, Repräsentanzen sowie über ein starkes Netzwerk von Partner*innen weltweit aktiv. Mit dem Claim „Needs. Science. Trust.“ betont die AOP Health Gruppe ihr Bekenntnis zu Forschung und Entwicklung sowie die Wichtigkeit des Beziehungsaufbaus zu Ärzt*innen und Patient*innenvertretungen, um die Bedürfnisse dieser Stakeholder im gesamten Handeln des Unternehmens zu berücksichtigen. ( www.aop-health.com )

Original-Content von: AOP Orphan Pharmaceuticals AG, übermittelt durch news aktuell