AOP Orphan Pharmaceuticals AG

AOP Health besetzt strategisch wichtige Führungspositionen neu

Wien (ots)

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health), Member of the AOP Health Group, baut die Führungsebene aus, um das globale Wachstum strategisch voranzutreiben. Der Schwerpunkt im ersten Halbjahr lag dabei auf Schlüsselfunktionen wie Medical Affairs, Legal Affairs, Human Resources und Strategic Partnerships.

Alessandra Antonello, PhD, startet als Senior Director Global Medical Affairs

Die promovierte Pharmazeutin hat die Leitung der Teams Global Medical Affairs und Drug Safety bei AOP Health mit März 2024 übernommen. Beide Abteilungen steuern zum Erfolg des global-agierenden Unternehmens bei, indem sie wissenschaftlich strategische Unterstützung bieten und zusätzlich die Pharmakovigilanz-Anforderungen der EU sicherstellen. Um effiziente und reibungslose Abläufe in diesen Ressorts weiter zu fördern, setzt Antonello auf eine enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen im Headquarter von AOP Health in Wien, sowie mit den Kolleg*innen in den Niederlassungen des Unternehmens.

Mag. Philipp Lukacs steigt zum Senior Director Legal Affairs auf

Der geprüfte Rechtsanwalt begann im Jahr 2019 seine Karriere als Legal Counsel bei AOP Health und leitet seit März 2024 die Rechtsabteilung des global-agierenden Unternehmens. Gemeinsam mit seinem Team ist er für alle juristischen Belange von AOP Health zuständig, unter anderem auch für die rechtlichen Aspekte der Expansion des Unternehmens. Lukacs zeichnet sich durch einen strategischen Weitblick aus: Aus seiner Perspektive sind ein Blick über den Tellerrand und das strategische Agieren wichtige Bestandteile seiner Aufgaben.

Christopher Fielder, MA Cantab., übernimmt die Rolle Director HR Business Partner

Der erfahrene HR Business Partner war zuvor als externer Berater für AOP Health tätig und hat mit April 2024 die Position des Director HR Business Partners übernommen. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er das Wachstum des global-agierenden Unternehmens sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene. Im Zentrum seiner Tätigkeiten liegt die Analyse der Organisationsstruktur, der Fähigkeiten und Ressourcen der Mitarbeitenden, die er als Voraussetzungen für die Förderung ihres Potenzials betrachtet. Fielder arbeitet eng mit den anderen Fachrichtungen der Personalabteilung von AOP Health und mit dem Kreis der oberen Führungskräfte zusammen.

Mag. Michael Buchbauer ist Senior Director Strategic Partnership

Michael Buchbauer leitet seit Mai 2024 den neuen Bereich des Strategic Partnership Managements (SPM), der sich mit der Effektivität, Innovation und Einhaltung von AOP Healths operativem Bereich beschäftigt. Buchbauers Aufgaben sind es, eine nahtlose Lieferkette sicherzustellen, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Forschungsarbeit im Unternehmen zu schaffen und die regulatorischen Komplexitäten der Pharmaindustrie effektiv zu bewältigen. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Buchbauer unter anderem auf die Etablierung und Pflege erfolgreicher und fruchtbarer Allianzen innerhalb des Unternehmens und mit anderen Organisationen.

Über AOP Health

Die AOP Health Group umfasst mehrere Unternehmen, darunter die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH mit Sitz in Wien, Österreich (“AOP Health”). Die AOP Health Group ist der europäische Pionier bei integrierten Therapien für Patient*innen mit seltenen Erkrankungen sowie in der Intensivmedizin. In den über 25 Jahren ihres Bestehens hat sich die AOP Health Gruppe zu einem etablierten Anbieter von integrierten Therapielösungen entwickelt. Sie ist von ihrem Hauptsitz in Wien und über ihre Tochtergesellschaften sowie ihre Repräsentanzen in ganz Europa, dem Nahen Osten und über Partner*innen weltweit tätig. Mit dem Claim „Needs. Science. Trust.“ wird die Grundlage des Erfolgs auf den Punkt gebracht: Vertrauen durch kontinuierlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und eine sehr konsequente und pragmatische Ausrichtung auf die Bedürfnisse aller Stakeholder*innen - insbesondere der Patient*innen und ihrer Angehörigen sowie der behandelnden Ärzt*innen.

