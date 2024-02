ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 08/24, 15.05 Uhr/ Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Montag, 19. Februar 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Etui mit Goldmünzen, ein Fliesenbild mit Signaturen, eine Deckenleuchte, ein Armband mit Diamanten, einen Wandteller und Designerspielzeug. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 20. Februar 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren Ohrhänger, zwei Keramikvasen, einen Kinderherd von Märklin, fünf Bilder und einen Stuhl von Steve Keene, einen Keulenhalter und ein Silbercollier. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 21. Februar 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Collier mit Spinell, eine Tortenpräsentationsplatte, ein Emailleschild, eine Krawattennadel, einen Vernebler und einen Fasan aus Porzellan. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 22. Februar 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Diamantbrosche, einen Porzellan-Erpel, einen Ring mit Diamanten, drei Münzwarenautomaten und zwei Bilder von Bram Bogart. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 23. Februar 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Ölgemälde von Paul Betyna, antike Sargverzierungen, eine Damenuhr mit Tigeraugen, ein "Fromms Act"-Werbeschild und eine Brosche mit Diamanten. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell