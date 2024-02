ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 8/24

Mainz (ots)

Woche 8/24 Sa., 17.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 10.15 sportstudio live (HD/UT) Eishockey: DEL, 45.Spieltag Kölner Haie - Löwen Frankfurt Zusammenfassung von Freitagabend Kommentator: Konstantin Klostermann ca. 10.25 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Frauen Übertragung aus Crans-Montana/Schweiz Kommentator: Julius Hilfenhaus Experte: Marco Büchel ca. 11.15 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 11.20 Uhr Rodel-Weltcup Doppelsitzer Männer, 2. Lauf Übertragung aus Oberhof Kommentator: Norbert Galeske Moderation: Kristin Otto Experte: Johannes Ludwig ca. 11.55 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Männer Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen Kommentator: Michael Pfeffer Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 13.00 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 13.05 Uhr Weltcup Skispringen Männer Zusammenfassung aus Sapporo/Japan Kommentator: Stefan Bier ca. 13.15 Uhr Bob-Weltcup Monobob Frauen, 2. Lauf Zusammenfassung aus Altenberg Kommentator: Martin Wolff ca. 13.20 Uhr Eisschnelllauf-WM Zusammenfassung aus Calgary/Kanada Kommentator: Hermann Valkyser zu Sa., 17.2. ca. 13.30 Uhr Biathlon-WM (AD) 4 x 6 km Staffel Frauen Übertragung aus Nove Mesto/Tschechien Kommentator: Christoph Hamm Co-Kommentator: Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Expertin: Laura Dahlmeier Experte: Sven Fischer ca. 15.20 Uhr Rodel-Weltcup Einsitzer Männer, 2. Lauf Übertragung aus Oberhof Kommentator: Norbert Galeske Moderation: Kristin Otto Experte: Johannes Ludwig ca. 15.50 Uhr Bob-Weltcup Zweierbob Männer, 2. Lauf Übertragung aus Altenberg Kommentator: Michael Kreutz ca. 16.15 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 16.20 Uhr Biathlon-WM (AD) 4 x 7,5 km Staffel Männer Übertragung aus Nove Mesto/Tschechien Kommentator: Christoph Hamm Co-Kommentator: Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Expertin: Laura Dahlmeier Experte: Sven Fischer Moderation im Studio: Rudi Cerne So., 18.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 10.15 sportstudio live (HD/UT) Eisschnelllauf-WM Zusammenfassung aus Calgary/Kanada Kommentator: Hermann Valkyser ca. 10.25 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Super-G Frauen Übertragung aus Crans-Montana/Schweiz Kommentator: Julius Hilfenhaus Experte: Marco Büchel ca. 11.35 Uhr Rodel-Weltcup Einsitzer Frauen, 2. Lauf Übertragung aus Oberhof Kommentator: Norbert Galeske Moderation: Kristin Otto Experte: Johannes Ludwig zu So., 18.2. ca. 11.55 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Super-G Männer Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen Kommentator: Michael Pfeffer Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 13.10 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 13.15 Uhr Rodel-Weltcup Sprint, Einsitzer und Doppelsitzer Männer Zusammenfassung aus Oberhof Kommentator: Norbert Galeske Moderation: Kristin Otto Experte: Johannes Ludwig ca. 13.45 Uhr Weltcup Skispringen Männer Zusammenfassung aus Sapporo/Japan Kommentator: Stefan Bier ca. 14.00 Uhr Biathlon-WM (AD) 12,5 km Massenstart Frauen Übertragung aus Nove Mesto/Tschechien Kommentator: Christoph Hamm Co-Kommentator: Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Expertin: Laura Dahlmeier Experte: Sven Fischer ca. 15.10 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 15.15 Uhr Bob-Weltcup Zweierbob Frauen, 2. Lauf Zusammenfassung aus Altenberg Kommentator: Martin Wolff ca. 15.30 Uhr Bob-Weltcup, Finale Viererbob, 2. Lauf Übertragung aus Altenberg Kommentator: Michael Kreutz ca. 16.00 Uhr Rodel-Weltcup Sprint, Einsitzer und Doppelsitzer Frauen Zusammenfassung aus Oberhof Kommentator: Norbert Galeske Moderation: Kristin Otto Experte: Johannes Ludwig -------------------------- zu So., 18.2. ca. 16.15 Uhr Biathlon-WM (AD) 10 km Massenstart Männer Übertragung aus Nove Mesto/Tschechien Kommentator: Christoph Hamm Co-Kommentator: Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Expertin: Laura Dahlmeier Experte: Sven Fischer ca. 17.20 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 17.25 Uhr Leichtathletik-DM Halle Zusammenfassung aus Leipzig Kommentator: Marc Windgassen Moderation im Studio: Rudi Cerne ----------------------- 23.45 Terra X History Bitte Titelkorrektur beachten: Putins Blutspur - Chronik eines Krieges (1) (Bitte die Titelkorrektur auch für Fr., 23.2.2024, 1.15 Uhr beachten.) Woche 9/24 So., 25.2. 23.35 Terra X History Bitte Titelkorrektur beachten: Putins Blutspur - Chronik eines Krieges (2) Bitte streichen: Putins Blutspur (2) - Chronik eines Überfalls Mi., 28.2. Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr und Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.45 auslandsjournal - die doku: Zerrissener Jemen (VPS 0.44/HD/UT) Im Griff der Huthi-Milizen Film von Golineh Atai Jemen/Ägypten 2024 1.15 Russian Wonderland – Krieg und Alltag auf der Krim (VPS 0.45) Das besetzte Paradies 1.45 Russian Wonderland – Krieg und Alltag auf der Krim (VPS 1.15) Sündenfall 2.15 Russian Wonderland – Krieg und Alltag auf der Krim (VPS 1.45) Die Show muss weitergehen zu Mi., 28.2. 2.45 Russian Wonderland – Krieg und Alltag auf der Krim (VPS 2.15) Kinder des Krieges 3.15 Russian Wonderland – Krieg und Alltag auf der Krim (VPS 2.45) Unter Beschuss 3.45 Russian Wonderland – Krieg und Alltag auf der Krim (VPS 3.15) Das verlorene Paradies 4.15 Putins Krieger (VPS 3.45) 5.00- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30 (Die Wiederholung "frontal" entfällt.) Fr., 1.3. 1.15 Terra X History Bitte Titelkorrektur beachten: Putins Blutspur - Chronik eines Krieges (2) Bitte streichen: Putins Blutspur (2) - Chronik eines Überfalls Woche 10/24 Sa., 2.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 10.25 sportstudio live (UT/HD) Eishockey: DEL Spiel von Freitagabend Zusammenfassung Kommentator: Konstantin Klostermann ca. 10.40 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Riesenslalom Männer Zusammenfassung aus Aspen/USA Kommentator: Fabian Meseberg ca. 11.00 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Frauen Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen Kommentator: Julius Hilfenhaus ca. 12.10 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 12.15 Uhr Rodel-Weltcup, Finale Doppelsitzer Frauen und Männer Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland Kommentator: Norbert Galeske -------------------------- zu Sa., 2.3. ca. 12.35 Uhr Bob-WM Viererbob, 2. Lauf Übertragung aus Winterberg Kommentator: Michael Kreutz Moderation: Florian Zschiedrich ca. 13.10 Uhr Biathlon-Weltcup 12,5 km Massenstart Frauen Übertragung aus Oslo/Norwegen Kommentator: Christoph Hamm Co-Kommentator: Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Expertin: Laura Dahlmeier Experte: Sven Fischer ca. 14.10 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 14.15 Uhr Weltcup Nordische Kombination 2 x 7,5 km Team-Sprint Männer Übertragung aus Lahti/Finnland Kommentator: Volker Grube Moderation: Norbert König ca. 15.00 Uhr Langlauf-Weltcup 20 km Frauen und Männer Zusammenfassung aus Lahti/Finnland Kommentator: Heiko Klasen Moderation: Norbert König ca. 15.15 Uhr Biathlon-Weltcup 15 km Massenstart Männer Übertragung aus Oslo/Norwegen Kommentator: Christoph Hamm Co-Kommentator: Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Expertin: Laura Dahlmeier Experte: Sven Fischer ca. 16.15 Uhr Snowboardcross Frauen und Männer Zusammenfassung aus Sierra Nevada/Spanien Kommentator: Marc Windgassen ca. 16.25 Uhr Bob-WM Zweierbob Frauen, 4. Lauf Übertragung aus Winterberg Kommentator: Michael Kreutz Moderation: Florian Zschiedrich ca. 17.00 Uhr heute Xpress (HD/UT) zu Sa., 2.3. ca. 17.05 Uhr Weltcup Skispringen Team Männer, 2. Durchgang Übertragung aus Lahti/Finnland Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Männer aus Aspen/USA mit Kommentator Fabian Meseberg im Livestream 1. Lauf ab 18.00 Uhr 2. Lauf ab 21.00 Uhr So., 3.3. Bitte geänderten Ablauf und Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.15 sportstudio live . . . ca. 13.35 Uhr Snowboardcross Frauen und Männer Zusammenfassung aus Sierra Nevada/Spanien Kommentator: Marc Windgassen ca. 13.50 Uhr Langlauf-Weltcup Sprint Frauen und Männer . . . ca. 13.55 Uhr Weltcup Nordische Kombination 10km Langlauf Männer . . . ("Freestyle Weltcup: Skicross Frauen und Männer" entfällt.) Woche 13/24 Mo., 25.3. Bitte Programmänderung ab 0.15 Uhr und Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.15 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.14/HD/AD/UT) Kokon Nora Lena Urzendowsky Romy Jella Haase Jule Lena Klenke Aylin Elina Vildanova Vivienne Anja Schneider Yunus Sert Ogulcan Tarek Mohamed Issa und andere Schnitt: Emma Alice Gräf Musik: Maya Postepski Kamera: Martin Neumeyer Buch und Regie: Leonie Krippendorff (Erstsendung 17.8.2021) Deutschland 2020 1.45 Helen Dorn - Schatten der Vergangenheit (VPS 1.55) 3.15 Helen Dorn - Prager Botschaft (VPS 3.25) 4.45- hallo deutschland (VPS 4.55) 5.30 ("Das kleine Fernsehspiel: Freiheit" entfällt.)

