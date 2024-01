Medienfachverlag Oberauer GmbH

Medienfachverlag Oberauer übernimmt MEEDIA

Der Medienfachverlag Oberauer hat zum Jahreswechsel den Medientitel MEEDIA von der insolventen BG Germany GmbH erworben. Mit der Übernahme wechselt auch das erfahrene Redaktionsteam unter der Leitung von Chefredakteur Gregory Lipinski zum neuen Verlag.

Mit diesem strategischen Zukauf erweitert der österreichische Medienfachverlag, zu dem Marken wie medium magazin, kress, PR Report oder der European Publishing Congress gehören, seine bisherige Position in der Medien- und Kommunikationsbranche. "Diese Übernahme erlaubt uns einen Eintritt in Richtung Marketing und Werbung. Wir freuen uns, dass uns das erfahrene Team von MEEDIA unter der Leitung von Chefredakteur Gregory Lipinski hierbei unterstützt", so die Geschäftsführerinnen Dagny und Verena Oberauer.

MEEDIA-Chefredakteur Gregory Lipinski begrüßt die gelungene Übernahme. "Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich bei dem Verleger Johann Oberauer und seinen Töchtern Verena und Dagny, dass sie MEEDIA wirtschaftlich auf ein sicheres Fundament stellen. Damit hat der Branchendienst für Werbung und Medien nach einer turbulenten Phase die Chance, deutlich zu wachsen."

Im Redaktionsteam von MEEDIA sind neben Gregory Lipinski noch Reiner Keppler, Susanne von Kessel-Dölle, Frank Puscher und Jens Schröder. Den Anzeigenverkauf wird Martina Konrad verantworten.

Auch Daniel Zumhasch, Insolvenzverwalter der BG Germany GmbH, zeigt sich erleichtert, nach dem gescheiterten Übernahmeversuch durch den ehemaligen Geschäftsführer Timo Busch nun mit dem Medienfachverlag Oberauer einen verlässlichen Partner gefunden zu haben, welcher der Medienmarke sowie dem engagierten Redaktionsteam eine vielversprechende Zukunftsperspektive bietet.

Die Einnahmen aus dem Verkauf sichern zudem die langfristige Fortführung der anderen Titel, die unter dem Dach der BG Germany GmbH verlegt werden, darunter BlickpunktFilm, Digital Production, GamesMarkt und MusikWoche. "Die erfolgte Übernahme stellt sicher, dass die bereits bestehenden Plattformstrukturen weiter ausgebaut werden können. Wir sind zuversichtlich und gut aufgestellt, um in diesem Jahr in die Weiterentwicklung für unsere Titel zu gehen", kommentierte Torsten Glatz, der Geschäftsführer BG Germany GmbH.

