3 Tage Female Empowerment in Hamburg: Les Ateliers Lillet bietet eine Plattform für Frauen, die sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam wachsen

"Lasst uns weiter so sehr an einem Strang ziehen und uns gegenseitig supporten. Ganz egal, welchem Geschlecht wir uns zugehörig fühlen", resümiert Unternehmerin, Podcasterin und Moderatorin Janin Ullmann nach ihrem Panel zum Thema Personal Branding und Selbstverwirklichung. "Ich hab mich sehr gefreut, Les Ateliers Lillet zu moderieren und mit so vielen inspirierenden Frauen sprechen zu dürfen!"

Heute wurde das dreitägige Event "Les Ateliers Lillet - a place for female growth" im Curio Haus in Hamburg mit über 250 Gästen eröffnet. "Les Ateliers Lillet ist der Ort, an dem Frauen ihre persönlichen und beruflichen Geschichten, Erfolge aber auch Misserfolge teilen, voneinander lernen und Inspirationen für ihre eigenen Wege finden", erklärte Lillet Brand Ambassadorin Fee Zimmermann in ihrer Eröffnungsansprache. Mit dem Event schafft die französische Aperitif-Marke Lillet regelmäßig einen inspirierenden Ort zum Austauschen und Netzwerken. Nach Stuttgart, München und Düsseldorf geht "Les Ateliers Lillet" in Hamburg in die vierte Runde. Den Auftakt am 11. Mai gaben zwei Panel Talks: Influencerin und Investorin Diana zur Löwen sprach mit Tessa Wirth, Doro Metasch und Kim Hnizdo; Janin Ullmann moderiert eine Runde mit Ann-Katrin Schmitz, Alisa Jahnke und Carmen Kroll.

Zum Opening-Brunch am Vormittag hieß Lillet außerdem die VIP-Gäste Motsi Mabuse, Rabea Schif, Carmen Kroll, Ann-Katrin Schmitz, Sila Sahin, Kim Hnizdo, Steffi Brungs und Laura Noltemeyer willkommen.

Bis zum 13. Mai folgen im "Les Ateliers Lillet" inspirierende Panel Talks, dazu spannende Workshops von und für Frauen: Businettes und FEMboss ermutigen dazu, Träume in Gründung zu verwandeln. Katharina Marisa Katz erklärt, wie aus einer Idee ein Buch wird. Und Finanzkonfetti liefert den Gamechanger für finanzielle Unabhängigkeit. Während des Events wird der Lillet-Podcast "À MA FAÇON - auf einen Aperitif mit inspirierenden Frauen" aufgezeichnet, in dem Host Sue Amirpour live mit Laura Noltemeyer spricht.

