Deutscher Ethikrat

Militärbischof Bernhard Felmberg in den Deutschen Ethikrat berufen

Berlin (ots)

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat den evangelischen Theologen Dr. Bernhard Felmberg zum 1. Dezember 2025 in den Deutschen Ethikrat berufen.

Der 60-jährige Militärseelsorger wurde von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion als Nachfolger von Petra Bahr benannt, die im Juni 2025 ihr Amt niedergelegt hatte.

Dr. Bernhard Felmberg ist seit Oktober 2020 Bischof für die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr. Davor leitete er im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung von 2014 bis 2018 die Unterabteilung Zivilgesellschaft, Kirchen und Wirtschaft in der Entwicklungszusammenarbeit und ab 2018 die Zentralabteilung. Von 2009 bis 2013 war Bernhard Felmberg Bevollmächtigter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union.

"Wir heißen Bernhard Felmberg herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit!", betont der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Helmut Frister.

Pressekontakt:

Katrin Arnholz
Deutscher Ethikrat
Jägerstraße 22/23
D-10117 Berlin

Tel: +49/30/20370-246
Fax: +49/30/20370-252
E-Mail: presse@ethikrat.org
URL: www.ethikrat.org

Original-Content von: Deutscher Ethikrat, übermittelt durch news aktuell

