KARL STORZ als Innovationsmotor in THE LÄND

Tuttlingen/Stuttgart

Das Medizintechnikunternehmen KARL STORZ ist Teil der internationalen Standortkampagne THE LÄND. Damit zeigt Baden-Württemberg die Innovationskraft und Lebensqualität des Landes - mit besonderem Fokus auf internationale Fachkräfte. Das erste Kampagnenvideo aus der neuen Health-Serie, das in einem hochmodernen Operationssaal von KARL STORZ in Tuttlingen gedreht wurde, ist ab sofort auf der LinkedIn-Seite von THE LÄND verfügbar.

KARL STORZ als attraktiver Arbeitgeber

Schauplatz der ersten Videoproduktion war ein High-End Operationssaal am Hauptsitz von KARL STORZ in Tuttlingen - ein eindrucksvolles Beispiel für den technologischen Fortschritt und die Innovationskraft des international erfolgreichen Familienunternehmens. Ergänzend dazu wurde ein zweites Video im Tuttlinger Kindergarten "Haus der Familie" gedreht - einem Ort, der für gelebte Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht und mit dem KARL STORZ seit vielen Jahre eine enge Kooperation pflegt. "Wir sind stolz darauf, Teil der THE-LÄND-Kampagne zu sein und damit zur internationalen Sichtbarkeit und Attraktivität des Landes Baden-Württembergs beizutragen. Die Filme zeigen nicht nur unsere Innovationskraft und sorgen für den ein oder anderen Schmunzler, sondern unterstreichen auch, wie sehr uns das Wohl unserer Mitarbeitenden am Herzen liegt - und genau das macht uns als Arbeitgeber besonders attraktiv", sagt Patrick Dury, Personalleiter für Deutschland, Österreich und der Schweiz bei KARL STORZ.

Tatort-Schauspieler auf dem OP-Tisch zu Gast

Besonders bemerkenswert: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von KARL STORZ übernahmen selbst die Rollen vor der Kamera und überzeugten mit authentischem Auftreten, Schauspiel-Geschick und viel Engagement. Unterstützt wurde das Team zudem von Georg Schmiechen, dem bekannten Schauspieler und Gesicht der THE-LÄND-Kampagne, der 2026 auch in einer Tatort-Folge zu sehen ist. "Innovationen entstehen durch Menschen - deshalb investieren wir nicht nur in Technologie, sondern vor allem in unsere Mitarbeitenden. Neben attraktiven Arbeitsbedingungen und gezielter Weiterbildung spielt auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine zentrale Rolle bei uns im Unternehmen", so Dury weiter. Wer also mehr erfahren möchte, sollte sich die Filme auf den offiziellen LinkedIn- und Instagram-Kanälen von THE LÄND ansehen. Die erste Folge mit KARL STORZ wurde bereits am 11. November veröffentlicht, die zweite erscheint am 21. November. Der Personalchef abschließend: "Unser Unternehmen steht für Innovation, Qualität und eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur - Werte, die auch in den THE-LÄND-Filmen eindrucksvoll zur Geltung kommen."

Kampagne THE LÄND mit HEALTH auf Erfolgskurs

Um die Wirtschaft zu unterstützen und den Standort Baden-Württemberg kraftvoll zu präsentieren, wurde die Standortkampagne THE LÄND im Jahr 2021 gelauncht und löste gleichzeitig die bekannte Werbe- und Sympathiekampagne "Wir können alles. Außer Hochdeutsch." nach 22 Jahren ab. Seither gewinnt die Aktion kontinuierlich an Bekanntheit und Beliebtheit - national wie international. Ein zentraler Bestandteil der Kampagne ist dabei die thematische Sparte HEALTH, in der ausgewählte Medizintechnikunternehmen, unter anderem KARL STORZ, Baden-Württemberg auf internationaler Bühne repräsentieren. Ziel ist es, die Innovationskraft und wirtschaftliche Bedeutung der Branche sichtbar zu machen und den Standort als führend im Bereich Medizintechnik zu positionieren.

