Matthias Hofmann von Panifactum: So unterstützt die Louwen-Diät Frauen in der Schwangerschaft

Schöntal (ots)

Während der Schwangerschaft werden Frauen mit einer Flut an Ernährungsempfehlungen konfrontiert – insbesondere beim Thema Kohlenhydrate herrscht große Unsicherheit. Die Louwen-Diät schafft hier Orientierung: Sie empfiehlt, in den letzten Wochen vor der Geburt gezielt auf bestimmte Kohlenhydrate zu verzichten, um den Körper sanft auf die Entbindung vorzubereiten. Für Schwangere, die diese Ernährungsweise umsetzen möchten, bietet Matthias Hofmann eine passende Lösung: Mit Panifactum hat er eine Low-Carb-Bäckerei ins Leben gerufen, die hochwertige, glutenfreie und kohlenhydratarme Backwaren in Bio-Qualität herstellt. Wie die Qualitätsbackwaren Frauen im Rahmen einer Louwen-Diät unterstützen können, erfahren Sie im Folgenden.

Während der Schwangerschaft verändert sich nicht nur der Körper, sondern auch das Verhältnis zur Ernährung und zu den Essgewohnheiten. Viele Frauen kämpfen mit Sodbrennen, allgemeinem Unwohlsein oder Heißhunger. Zugleich wächst der Druck, beim Essen alles richtig zu machen. Besonders bei Brot, süßem Gebäck oder Brötchen herrscht häufig Unsicherheit: Einerseits tut es gut, sich etwas zu gönnen, andererseits stehen klassische Backwaren seit Jahren immer wieder in der Kritik. „Viele Schwangere fragen sich, wie sie sich ausgewogen ernähren sollen, ohne auf gewohnte Lebensmittel verzichten zu müssen“, erklärt Matthias Hofmann, der Geschäftsführer von Panifactum. „Backwaren mit reduziertem Kohlenhydratanteil bieten in diesem Zusammenhang eine vielversprechende Alternative.“

„Auf diesem Ansatz baut auch die Louwen-Diät auf“, fährt der Low-Carb-Bäcker fort. „Sie empfiehlt in den letzten Wochen vor der Geburt auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten, die den Blutzuckerspiegel stark ansteigen lassen und eine hohe Insulinausschüttung auslösen können.“ Nach vielen Jahren im traditionellen Bäckereihandwerk wagten Matthias und Alexandra Hofmann einen radikalen Schritt: Sie gründeten Panifactum – eine moderne Bäckerei, die sich auf hochwertige Low-Carb-Backwaren in Bio-Qualität spezialisiert hat. Ihr Ziel: Menschen eine gesunde, bekömmliche und genussvolle Alternative zu herkömmlichen Backwaren zu bieten – ganz ohne Gluten, überflüssige Zusatzstoffe und Zucker. Was als Idee aus persönlicher Überzeugung begann, entwickelte sich schnell zu einer gefragten Marke: Ob Sportler, Menschen mit Unverträglichkeiten oder Schwangere – die Qualitätsbackwaren von Panifactum erfreuen sich großer Beliebtheit. Das Sortiment reicht von Broten und Knäckebrot über Kuchen und Backmischungen bis hin zu Snacks und Fruchtaufstrichen. Besonderen Wert legt die Low-Carb-Bäckerei auf eine saubere Zutatenliste: Statt Weißmehl oder Stärke bilden ballaststoffreiche Komponenten wie Ölsaaten, Leinsamen und Flohsamenschalen die Basis. Sie liefern gesunde Fette, sättigen auf natürliche Weise und unterstützen die Verdauung – ganz im Sinne einer ausgewogenen Ernährung.

Die Rolle der Louwen-Diät bei der Geburtsvorbereitung

„Die letzten Wochen vor der Geburt sind für viele Schwangere eine besonders sensible Zeit“, sagt Matthias Hofmann. „In dieser Phase wächst bei vielen Frauen der Wunsch, den eigenen Körper bestmöglich auf die Geburt vorzubereiten.“ Die Louwen-Diät setzt genau hier an: Sie empfiehlt eine spezielle Ernährungsweise für werdende Mütter, die eine schnellere, weniger schmerzhafte und termingerechte Entbindung fördern soll. Dabei verzichten Schwangere in den letzten sechs bis acht Wochen vor dem errechneten Geburtstermin auf bestimmte Kohlenhydrate. Begründer der Louwen-Diät ist der Gynäkologe Prof. Dr. Frank Louwen, Leiter der Geburtshilfe und des Perinatalzentrums des Frankfurter Universitätsklinikums.

Die Grundidee der Louwen-Diät beruht auf dem sogenannten Glyx-Prinzip: Lebensmittel, die den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lassen und dadurch eine hohe Insulinausschüttung auslösen, sollten in dieser Zeit weitgehend gemieden werden. Denn ein niedrigerer Insulinspiegel kann die Wirkung von Prostaglandinen fördern – hormonähnlichen Botenstoffen, die eine zentrale Rolle in der Geburtsvorbereitung spielen. Je besser sie wirken – so die Annahme – desto reibungsloser und schmerzärmer verläuft die Geburt.

Erlaubte und unerwünschte Lebensmittel im Überblick

Ein zentraler Bestandteil der Louwen-Diät ist die bewusste Auswahl kohlenhydratarmer und blutzuckerfreundlicher Lebensmittel. Einfache Kohlenhydrate und zuckerhaltige Produkte wie Süßigkeiten, Kuchen, Limonaden und Weißmehlprodukte sollten gemieden werden, da sie den Blutzucker rasch ansteigen lassen. Stattdessen empfiehlt sich eine ballaststoffreiche Ernährung auf Basis komplexer Kohlenhydrate: Dazu zählen hochwertige Vollkornprodukte, Gemüse, Hülsenfrüchte, ungesüßte Milchprodukte, Nüsse, Samen und bestimmte Obstsorten. Früchte mit hohem Fruchtzuckeranteil wie Ananas, Bananen und Mango sollten hingegen nur in Maßen verzehrt werden sollten.

Low-Carb-Backwaren mit reduziertem Kohlenhydratanteil sind eine sinnvolle Ergänzung: Sie beeinflussen den Blutzuckerspiegel kaum und versorgen den Körper gleichzeitig mit essenziellen Fettsäuren und wertvollen Ballaststoffen. Auch bestimmte Früchte wie Beeren oder Äpfel sowie frisches Gemüse wie Zucchini oder Gurken passen gut ins Konzept. Darüber hinaus wird empfohlen, weitgehend auf Roggen, Buchweizen, Müsli und Haferflocken zu verzichten. Alternativ bieten sich Quinoa, Wildreis und Naturreis als bessere Optionen an. Für die Flüssigkeitszufuhr eignen sich stilles Wasser und ungesüßter Tee am besten.

So gelingt die Louwen-Diät – ohne Einschränkungen und mit Genuss

Die Louwen-Diät ist keine Diät im klassischen Sinne, sondern eine gezielte Ernährungsstrategie. Sie soll werdende Mütter in den letzten Schwangerschaftswochen optimal unterstützen. So kann der Körper besser auf die natürlichen Abläufe der Geburt vorbereitet werden. Ein weiterer positiver Effekt besteht darin, dass die Louwen-Diät das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes senken kann.

Low-Carb-Backwaren können in diesem Zusammenhang eine wertvolle Unterstützung sein. Die Produkte von Panifactum eignen sich sehr gut als bekömmliche Alternative zu herkömmlichen Backwaren – entwickelt mit dem Anspruch, Qualität und Verträglichkeit zu vereinen, ohne Kompromisse beim Geschmack einzugehen. Zu diesem Zweck arbeitet Matthias Hofmann eng mit Ärzten und Fachleuten aus verschiedenen Gesundheitsbereichen zusammen. „Frauen, die sich während der Schwangerschaft bewusst ernähren möchten, ohne dabei auf Brot und Co. zu verzichten, sind bei uns richtig“, sagt Matthias Hofmann. „Mit unseren Produkten möchten wir genau das liefern, was werdende Mütter in dieser besonderen Zeit wirklich brauchen.“

