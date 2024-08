GOLDENE BILD der FRAU

Die GOLDENE BILD der FRAU 2024: Fünf Prominente übernehmen Patenschaft für ausgezeichnete Projekte

HAMBURG/ESSEN (ots)

Die Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU findet am 20. November im Hamburger Stage Theater Neue Flora statt. TV-Star Kai Pflaume führt zum 17. Mal vor über 500 Gästen aus Show, Politik, Wirtschaft, Sport und Ehrenamt durch eine Gala voller Überraschungen und Emotionen. Katja Burkard, Gesine Cukrowski, Olivia Jones, Christian Kahrmann und Eko Fresh haben bereits jetzt die Patenschaft für je eines der fünf Projekte übernommen. Sie werden die Preisträgerinnen Ende November über den Roten Teppich begleiten, beim Gala-Abend an ihrer Seite sein - und so helfen, das herausragende Engagement der beeindruckenden Frauen ins Rampenlicht zu stellen.

Warum sie die Patenschaft für das Projekt "ihrer" Preisträgerin übernommen haben, erklären die Prominenten hier:

Katja Burkard unterstützt aus vollem Herzen Mitra Kassai (52), die mit ihrer Initiative "Oll Inklusiv" ( www.oll-inklusiv.de) in Hamburg Seniorinnen und Senioren aus der Einsamkeit holt. Die RTL-Moderatorin will mithelfen, dass noch viel mehr Leute erfahren, was Mitra leistet: "Bingo-Abende, Kaffeekränzchen, Sitz-Gymnastik? Alles okay. Aber nicht genug! Mitra bietet Seniorinnen und Senioren mehr - originelle Ausflüge, Events, Kulturhighlights und vor allem jede Menge Austausch. Denn sie weiß: Sogenannte Alte gehören nicht zum alten Eisen - sondern raus aus der Einsamkeit und rein in die Mitte der Gesellschaft. ,Oll inklusiv' eben! Nur gemeinsam machen wir diese Gesellschaft zu einer guten. Mitra baut Brücken zwischen den Generationen, feiert das Leben - dafür feiere ich sie! Zu gern auch am 20. November bei der GOLDENEN BILD der FRAU-Gala!"

Gesine Cukrowski steht Heike Rath (55) aus Münster zur Seite, die mit ihrem Verein "Lichtstrahl Uganda e.V." ( www.lichtstrahl-uganda.de) in der Stadt Gulu gemeinsam mit den Menschen vor Ort Klinik, Schule, Kinderheim und Farmen aufgebaut hat. Die Schauspielerin ist voller Hochachtung für Heikes Einsatz: "Seit ich das erste Mal 2015 mit der Welthungerhilfe in Uganda war, in einer der ärmsten Regionen der Welt, sehe ich mein Leben in Europa mit völlig anderen Augen: Fließend Wasser, Heizung, Schulen, die man zu Fuß oder mit dem Bus gut erreichen kann, ärztliche Versorgung - das alles empfinde ich heute als Privileg. Dass man als Mutter morgens aufwacht und nicht weiß, ob man seine Kinder heute ernähren kann, ist für mich dagegen weiter kaum vorstellbar, aber in Uganda oft Alltag. Das, was Heike Rath und ihr Team täglich leisten, gibt einer ganzen Region Hoffnung und Kraft. Ihre Arbeit verändert die Zukunft von so vielen Menschen. Was für eine starke Initiative!"

Olivia Jones unterstützt Anna-Lena von Hodenberg (42), die mit ihrer gemeinnützigen GmbH "HateAid" ( www.hateaid.org) Opfer von digitaler Gewalt berät und sich für Menschrechte im Internet einsetzt. Die Drag Queen und Entertainerin hält Anna-Lenas Einsatz gegen Hass im Internet für unverzichtbar. "Ich habe in meinem Leben selbst viel Hass und Ausgrenzung erfahren, schon in jungen Jahren - darum ist es mir wichtig, mich einzusetzen und Anna-Lenas großartige Arbeit zu unterstützen. Vielfalt und Toleranz müssen gelebt und geachtet werden - im Internet genauso wie in der realen Welt. Social Media und Co. dürfen kein rechtsfreier Raum sein, Hetze und Hass nicht ungestraft bleiben! Wir brauchen mehr starke Vorbilder, Aufklärung, Mut füreinander einzustehen, Regeln und Gesetze. Ich finde es großartig, wie Anna-Lena und ihr Team Opfern digitaler Gewalt Beistand leisten und unermüdlich für Menschenrechte auch im Internet streiten. Und ich bin sehr dankbar, dass ich ihr bei der GOLDENEN BILD der FRAU dabei helfen kann!"

Eko Fresh wird Hilly Skoric (31) über den Roten Teppich begleiten. Sie wurde mit 15 kriminell, kam ins Gefängnis - heute ist sie Anti-Gewalt-Coach und verhindert mit ihrem Verein "Hilf-Reich e.V." ( www.hilfreichev.com), dass Teenager auf die schiefe Bahn geraten. Der Rapper zollt Hillys Arbeit mit gefährdeten Jugendlichen seinen Respekt: "Hilly beeindruckt mich. Sie war ganz unten. Saß im Gefängnis, hat dort ihr Kind zur Welt gebracht. Wie sie in die Gesellschaft zurückfand, schließlich Anti-Gewalt-Coach wurde - finde ich phänomenal. Ich habe selbst mit Kids von der Straße ein Rap-Projekt gemacht und weiß, wie es sich anfühlt, eine Verbindung zu ihnen aufzubauen. Hilly schafft das perfekt: Sie spricht ihre Sprache, kennt ihre Probleme, ist offen und ehrlich. Eine Vertrauensperson, die nicht von oben auf sie herabschaut. Und die gezeigt hat, dass man sich ändern und seine Ziele erreichen kann. Respekt! Diese Frau hat die GOLDENE BILD der FRAU verdient."

Christian Kahrmann wird Elena Lierck (43) aus Dresden zur Seite stehen, die mit ihrem Verein "NichtGenesenKids e.V." ( www.nichtgenesenkids.de) für Kinder mit Long Covid und ME/CFS kämpft - für mehr Aufklärung, Unterstützung und Forschung. Der Schauspieler weiß, wie grausam Covid sein kann: "Mein Vater ist 2021 daran verstorben, während ich zeitgleich 17 Tage im Corona-Koma lag. Ich habe es nur knapp geschafft, hatte danach zwei lange Jahre mit den Auswirkungen von Long Covid zu kämpfen. Dass 140.000 Kinder Ähnliches und Schlimmeres durchmachen und keine Lobby haben - das ist kaum zu ertragen. Zum Glück gibt es Elena! Sie gibt kleinen Patienten eine Stimme, kämpft für deren Rechte und Genesung. Neben der Pflege ihrer Tochter hat sie den Verein aufgebaut. Keine Ahnung, woher sie all die Kraft nimmt - aber diesen Einsatz möchte ich unbedingt unterstützen!"

GOLDENE BILD der FRAU: Das Netzwerk der starken Frauen

Mit den fünf Preisträgerinnen aus diesem Jahr gehören bereits 97 beeindruckende Persönlichkeiten zum Starke-Frauen-Netzwerk der GOLDENEN BILD der FRAU: 97 Frauen, die mit ihrer Initiative einen wichtigen Beitrag für das tägliche Miteinander leisten und gerade in diesen herausfordernden Zeiten die Welt zu einem besseren Ort machen.

Alle Informationen rund um die Publikumspreis-Wahl und die GOLDENE BILD der FRAU 2024 finden Sie auf verein-goldenebildderfrau.de, bei Facebook und Instagram sowie im aktuellen Heft.

Original-Content von: GOLDENE BILD der FRAU, übermittelt durch news aktuell