MagentaTV

EURO 2024 bei MagentaTV live, heute 16.30 Uhr: Vierkampf in Gruppe E

Deutscher Achtelfinalgegner: "Vor Dänen brauchen wir und nicht zu fürchten", der Däne Vestergaard kontert: "Machbar, definitiv"

München (ots)

Deutschland spielt am Samstag im Achtelfinale gegen Dänemark (ab 19.30 Uhr live bei MagentaTV) nach einem 0:0 gegen Serbien dank der Fairplay-Wertung. Weil die punktgleichen Slowenen nur 0:0 gegen England spielten, aber mehr Gelbe Karten kassierten. "Vor Dänen brauchen wir uns nicht zu fürchten", sagt Michael Ballack wortspielig und schimpft: "Die Gruppe war sowieso schwach. England ist für mich die Enttäuschung dieser EM bisher." Harry Kane glaubt: "Wir können in der K.o.-Phase noch mal eine Schippe drauflegen. Wir haben genug Qualität, um es weit zu bringen." Ballack entgegnet: "Das klingt für mich nach Durchhalteparolen." Der Däne Jannik Vestergaard sieht nicht nur Außenseiterchancen gegen Deutschland im Achtelfinale: "Alles ist möglich. Das hat auch das Spiel gegen die Schweiz gezeigt. Sie sind eine gute Mannschaft, aber sie sind auch verwundbar, wenn man sie richtig bespielt. Machbar definitiv." Dänen -Trainer Kasper Hjulmand war dem Spiel gegen Serbien schon "ziemlich nervös" und "total im Tunnel". Hjulmand gibt außerdem zu, er habe nichts von der Fairplay-Regel gewusst, die bei Punkt- und Torgleichheit zähle: "Nein, da wusste ich überhaupt nix drüber. Ich habe gesehen, dass Serbien immer verzweifelter wurde und vorne drückte. Das mussten wir eigentlich bestrafen." Gegner Deutschland lobt der Dänen-Trainer als "Klasse-Mannschaft", aber "Ich habe auch ein gutes Gefühl, wenn wir die Außenseiter-Rolle einnehmen müssen. Wir mögen das." Strahlender Sieger an diesem Dienstag: Österreich, als Erster vor Frankreich und Niederlande fürs Achtelfinale qualifiziert. Trainer Ralf Rangnick strahlt besonders: "Das war schon mehr als nur der Sieg heute. Wir können das schon einordnen, dass es jetzt erst richtig losgeht. Aber mit dieser Energieleistung von heute ist egal gegen wen wir als nächstes spielen."

Nachfolgende die wichtigsten Stimmen und Clips zu den Spielen Niederlande gegen Österreich und Frankreich gegen Polen - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen.Bei MagentaTV laufen bis zum EM-Finale am 14. Juli insgesamt 150 Live-Stunden. Morgen ab 16.30 Uhr gibt es bei MagentaTV die finalen Partien aus Gruppe E, Ukraine gegen Belgien und Slowakei gegen Rumänien, alle können noch das Achtelfinale erreichen. Ab 20.15 laufen in Gruppe F die Partien Georgien gegen Portugal und Tschechien gegen Türkei - der letzte Gruppen-Spieltag, komplett live und auch als Konferenz bei MagentaTV.

Dänemark - Serbien 0:0

Dänemark ist der deutsche Gegner im Achtelfinale. In der Gruppenphase haben die Dänen dreimal unentschieden gespielt, aber nur 6 Gelbe Karten bekommen, eine weniger als Slowenien. Deswegen beenden sie die Gruppe als Zweiter. Serbien sammelte nur 2 Punkte in der Gruppenphase und scheidet als Letzter aus.

Kasper Hjulmand, Trainer dänische Nationalmannschaft: "Ich war total im Tunnel. Ich habe einfach versucht meine Spieler zu coachen, zu helfen wo ich konnte. Ich fand, wir waren in der 1. Hälfte richtig gut, richtig stark, hatten die Kontrolle."

Bei der deutschen Mannschaft hat er besonders vor einem Respekt: "Neues Spiel, neues Glück würde ich sagen. Im Turnier sind sie einer der größten Favoriten. Es ist eine klasse Mannschaft und es war einfach eine klasse Entscheidung von Julian Nagelsmann Toni Kroos zurückzuholen. Er bringt die ganze Balance zurück ins Spiel der Deutschen und dann mit der Erfahrung und jungen Spielern ist das wirklich klasse. Aber ich glaube wir sind auch stark. Wir haben immer ein gutes Gefühl, wenn wir so ein bisschen die Außenseiterrolle einnehmen, gegen größere Mannschaften." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cDU3VzAzeTR1NDNTbzBoOHl2aUNEQzM2VFE3U21EQWtXVUxaNnpvNit1Zz0=

Jannik Vestergaard, Dänemark: "Wir wussten, dass ein Unentschieden reichen würde. Für den Zweiten oder den Dritten war uns aber nicht klar während des Spiels. Die erste Halbzeit und auch Teile der zweiten Halbzeit haben wir auf Sieg gespielt. Wir haben uns nicht vorgenommen auf Unentschieden zu spielen. Am Ende haben wir das Spiel bekommen, dass wir bekommen wollten." Nun geht es im Achtelfinale gegen Deutschland. "Es wird ein sehr schwieriges Spiel, ein besonderes Spiel mit Familie in Deutschland. Alles ist machbar. Sie sind auch verwundbar, wenn man sie richtig bespielt. Wir brauchen eine Topleistung, vielleicht darf Deutschland nicht ihre Topleistung erreichen, aber machbar definitiv." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VXc4Z05MM3dVd0N2L05ZTUN1eGhCalhzY2tpRFBmaWwxaWR6c3NWSGgwbz0=

MagentaTV-Experte Michael Ballack: "Vor Dänen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Es ist egal aus der Gruppe. Die Gruppe war eh schwach. Sie war glaube ich einer der schwächsten, nur 7 Tore geschossen, alle zusammen. Wenn wir die 2 Spiele heute gesehen haben, hat sich das eigentlich bestätigt, was die beiden Favoriten in der Gruppe abgeliefert haben. Relativ pragmatisch. Harmlos, nicht kreativ, 0 Inspiration. Also vor allem die Engländer, aber auch die Dänen sind natürlich zu schlagen." Deutschland hat mehr 2 Tage mehr Regenerationszeit: "Es ist ein kleiner Vorteil, wenn du 6 Tage hast."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b3VGYlVGRnpueXhQT2thWnRKUW1MbTVkc3RSU0VVOVRlVHJkSUIrN3FGVT0=

MagentaTV-Expertin Tabea Kemme: "Wir haben gerade auch gesehen, dynamische Dreierkette, beziehungsweise Fünferkette, dass wir Räume haben. Gerade mit unseren Spielern, wie Musiala, wie Wirtz, die genau diese Räume lieben und da gerne spielen. Dann noch mit Kai Harvertz, der gerne diese Läufe zieht. Dementsprechend ist es ein dankbarer Gegner für die Art und Weise, wie Deutschland Fußball spielt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OU0xMXR1aWQ1eEhoL1owNGxoeVpVSHEzUGhsNVdUS3gvOElsRk9pdk9FST0=

England - Slowenien 0:0

England enttäuscht auch beim dritten Gruppenspiel gegen Slowenien. Trotzdem reicht das 0:0, um mit 5 Punkten Gruppensieger zu werden. Damit treffen die Three Lions im Achtelfinale auf einen Drittplatzierten der Gruppe D, E oder F (30.06. ab 16.30 Uhr live auf MagentaTV). Slowenien jubelt ebenfalls über den Einzug ins Achtelfinale. Aufgrund zweier gelber Karten, die sie in diesem Turnier mehr als Dänemark gesehen haben, beenden sie die Gruppe auf Platz 3. Punktzahl, Tore, Tordifferenz, erzielte Tore und direkter Vergleich waren gleich. Damit trifft Slowenien in der Runde der letzten 16 entweder auf Portugal oder den Ersten der Gruppe E (01.07 ab 20.15 Uhr gegen Portugal oder 02.07. ab 16.30 Uhr gegen den Ersten der Gruppe E - jeweils live bei MagentaTV).

Harry Kane, Kapitän England: "Wir wollten Gruppenerster werden und das haben wir geschafft. Heute war es schwierig, aber wir haben besser gespielt als in den ersten beiden Spielen. Hatten mehr Ballgewinne, aber ein paar Probleme im Abschluss, aber das ist so in diesen Spielen. Letztendlich haben wir gut verteidigt, das zählt ja auch. Vielleicht hat ein bisschen die Qualität gefehlt, Torabschluss-Probleme. Das hätten wir vielleicht besser machen können. All diese Spiele sind schwierig. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir eine Schippe draufpacken können und das werden natürlich auch wieder tun. Vielleicht brauchen wir ein bisschen Zeit, vielleicht müssen wir es auch bis ins Elfmeterschießen durchhalten. Wir haben auf jeden Fall genug Zeit, um es weit zu bringen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=elBaaHhPU3lIVkRJUGNOU0dhbEtzV0hVbkxONTJYSGxLdldWc0lpMzhtND0=

MagentaTV-Experte Michael Ballack: "Das klingt so ein bisschen nach Durchhalteparolen. Er ist nun mal Kapitän, er muss sich stellen. [...] Aber sie haben keine Antworten und sie hätten auch mal liebend gern heute eine gefunden. Auch mit den vielen Wechseln haben sie keine Lösung gefunden, weil ihre Anlage ein Spiel zu eröffnen einfach nicht gut genug ist im Moment. Die individuelle Klasse nutzt ihnen nämlich auch nichts und das haben sie heute wieder leidvoll feststellen müssen. Ich bin mir sicher, wenn sie jetzt in die Kabine gehen und Heimfahren und das sacken lassen, dann wird das noch mehr Realität in ihren Köpfen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aURwOW05VXFzMmNPR1ZvU2ZEd0RCWlpMOGdBRGE3VEdCYmgwUGVsN1NHRT0=

Niederlande - Österreich 2:3

Österreich holt sich überraschend 3 Punkte gegen die Niederlande und wird Gruppensieger in der Gruppe D.

Ralf Rangnick, Trainer Österreich, zum Gruppensieg: "Unter so einen Zugzwang, unter den wir waren gegen Polen jetzt beide Spiele zu gewinnen, auch in Summe 6 Tore zu schießen, auch Ausgleichstrefferwegzustecken und zurückzuschlagen, spricht nicht nur für die Moral, sondern auch für die Energie und den unbändigen Willen der Mannschaft. Das war schon mehr als nur der Sieg heute. Wir können das schon einordnen, dass es jetzt erst richtig losgeht. Aber mit dieser Energieleistung von heute ist egal gegen wen wir als nächstes spielen."

Der Link zum Clip:

https://cloud.thinxpool.de/s/DiHbgFK5X7Gftpj?dir=undefined&path=%2F&openfile=76341

Marcel Sabitzer, Österreich, über sein Siegtor: "Wenn du so einen Sieg machst, Gruppensieger geworden bist, Siegtor machst, besser geht's ja nicht." Auf die Frage, was Österreichs Geheimnis sei: "Wir wechseln auch durch und es wird nichts vermisst. Jeder weiß um seine Position, was er machen muss, wenn er auf dem Platz steht. Ich spreche es immer wieder an, die Intensität ist das Entscheidende. Das haben wir heute wieder sehr lange hinbekommen. Wenn du die Niederlande schlägst und Gruppensieger bist in der Gruppe, dann kannst du nicht ganz so schlecht sein."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d09ybkluUDdBRW8zbzN6TVpGN0Z0ZGFGWDBZdVA5Q3prUXY4UTh5NktZbz0=

Romano Schmid, über sein Kopfballtor als kleinster österreichischer Spieler: "Etwas ganz Besonderes beim EM-Spiel das erste Tor zu machen, noch viel besonderer bei einem so wichtigen Spiel noch dazu. Es sollte sich schon rumgesprochen haben. Mein zweites Saisontor mit dem Kopf. Vielleicht sollte ich immer in die Box gehen, bei Eckbällen auch vielleicht."

Der Sieg zeigt aus seiner Sicht eine Stärke über die österreichische Mannschaft: "Charakter, 100 Prozent. Man merkt, dass egal, wer auf dem Platz steht Prinzipien greifen und ich glaube das es ein verdienter Sieg war, auch wenn die Holländerein super Spiel gemacht haben. Es ist einfach eine geile Mannschaft." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N0FXaDZNdkdGaldkSnlBQURDY09rSEEzK1ZQMmdINk1NOFB4d2JrOTQxbz0=

MagentaTV-Experte Michael Ballack zu den Österreichern: "Super Spiel. Super überzeugend wieder. Die Österreicher haben das eigentlich bestätigt, was Ralf Rangnick vor dem Turnier angekündigt hat. Ein eindrucksvoller Gruppensieg. Man hat´s vermutet, aber keiner hat so richtig dran geglaubt." Ballack glaubt an die Mannschaft: "Jetzt sind sie kein Geheimfavorit mehr, jetzt gehören sie zu den Favoriten. Sie habend die Franzosen und die Holländer, zwei Mitfavoriten, hier hinter sich gelassen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RHBsa2NiK0tjUldoTmp5VHFjcFkxNFlzbzZaZFdRenpKanAzUE4zMTJpaz0=

Auch Lothar Matthäus, Rekordnationalspieler, ist "Ösi-Fan": "Anfang der 2. Halbzeit habe ich ein bisschen Sorgen gehabt um die Österreicher, weil sie da nicht ins Spiel gekommen sind, wie in der 1. Halbzeit. Aber dann haben sie wieder den Spieß umgedreht, wieder dieses aggressive Attackieren und zum Schluss ein tolles Fußballspiel. Danke an die Spieler, danke an die Atmosphäre, danke an diese großartigen spanenden unterhaltsamen Spiele."

Seine Prognose sieht Matthäus bestätigt: "Ich habe zumindest von einem Dreikampf gesprochen und das war ja heute ein Dreikampf. Jeder war irgendwann mal für kurze Zeit Erster und im Endeffekt haben die Österreicher die Nase vorne gehabt. Ist man eigentlich nur im Wintersport gewohnt. Mittlerweile feiern sie hier, wie wenn sie in Schladming, in Kitzbühel, wenn sie ihre Skifahrer-, ihre Skispringererfolge feiern. Jetzt feiern sie hier in Berlin ein Fußballspiel mit 30.000 Österreichern."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NkdiSy9ZSmlnWm51UkxlOTJXR01zK3YrMml3QnoydlFoSzFCSjhralhhST0=

Frankreich - Polen 1:1

Auch mit Kylian Mbappé bleibt Frankreich vor dem Tor nicht konsequent genug. Zwar erzielt der Superstar per Elfmeter den ersten eigenen Treffer der Franzosen in diesem Turnier, aber Robert Lewandowski verhindert ebenfalls vom Punkt den Gruppensieg von Les Bleus. Stattdessen bleibt nur Platz 2 und somit kommt es im Achtelfinale zum Duell mit dem Zweiten der Gruppe E (Belgien, Rumänien, Slowakei oder Ukraine - am 01.07. ab 16.30 Uhr live bei MagentaTV). Polen war bereits vor dem Spiel ausgeschieden.

MagentaTV-Experte Michael Ballack: "Gegen jemanden, der schon ausgeschieden ist, ist das schon enttäuschend, weil es auch um den Gruppensieg ging. Sie haben die Chancen gehabt, aber sie gehen damit fahrlässig um." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V0psQm12YW5ldnJTTzQySFd4emJPbXNzSkhVRVZMbXYrYmV1ekl6d3VZWT0=

Programm-Überblick EM 2024 live bei MAGENTA TV

EM-Tag 13 - Mittwoch, 26.06.2024

Kanal TV 1 ab 16.30 Uhr: Vorbericht Konferenz: Ukraine - Belgien und Slowakei - Rumänien

Studio-Moderation: Johannes B. Kerner

Analyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Tabea Kemme

Social-Moderation: Paul Fischer

TV 1 ab 17.50 Uhr: Ukraine - Belgien - Kommentar: Marco Hagemann

TV 2 ab 17.50 Uhr: Slowakei - Rumänien - Kommentar: Benni Zander

TV 3 ab 17.50 Uhr: Konferenz der Gruppe E

Kanal TV 1 ab 20.15 Uhr: Vorbericht Konferenz: Georgien - Portugal und Tschechien - Türkei

Studio-Moderation: Johannes B. Kerner

Analyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Tabea Kemme

Social-Moderation: Paul Fischer

TV 1 ab 20.50 Uhr: Georgien - Portugal - Kommentar: Wolff Fuss

TV 2 ab 20.50 Uhr: Tschechien - Türkei - Kommentar: Christina Rann

TV 3 ab 20.50 Uhr: Konferenz der Gruppe F

TV 1 ab 23.15 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim und Jonas Hector

Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuell