Mubea U-Mobility für seine Markenarbeit als nachhaltigste Marke Deutschlands ausgezeichnet

Dreifacher Triumph für die Markenkommunikation von Mubea U-Mobility

Gleich über mehrere renommierte Auszeichnungen darf sich die Kommunikations- und Marketingabteilung von Mubea U-Mobility freuen: Die Mikromobilitätssparte des Familienunternehmens Mubea wurde zu Jahresbeginn mit dem renommierten iF DESIGN AWARD ausgezeichnet und erhielt beim German Brand Award gleich zwei Ehrungen. Bei der feierlichen Gala wurde Mubea U-Mobility mit dem "Best of Best"-Award in der Kategorie Excellent Brands - Sustainable Brand of the Year geehrt. Zudem wurde das Team mit dem Winner-Award für Excellent Brands - Transport and Mobility ausgezeichnet.

Nachhaltiges Handeln ist essenziell, um unsere Umwelt zu schützen, den Klimawandel zu bekämpfen und sozialen wie wirtschaftlichen Herausforderungen verantwortungsvoll zu begegnen. Die Business Unit Micromobility verfolgt dieses Ziel mit zwei smarten Technologien: elektrischen Cargobikes und dem E-Scooter XBoard. Unter der Marke Mubea U-Mobility fördern beide Produkte aktiv eine saubere, urbane Mobilität und treiben so den Wandel zu lebenswerteren Städten voran.

Sustainable Brand of the Year und Winner in der Kategorie Excellent Brands - Transport and Mobility

"Mit einem Markenauftritt, der Automotive-Tradition und zukunftsweisendes Denken vereint, präsentiert sich das Unternehmen als treibende Kraft für eine umweltfreundlichere Mobilität. Besonders beeindruckend ist die konsequente strategische Ausrichtung: Jedes Detail, von den klug konzipierten Produkten wie dem faltbaren XBoard bis zum modularen Cargobike, spiegelt die Werte der Marke klar wider. Die Kombination aus Funktionalität, Benutzungsfreundlichkeit und ästhetischer Stringenz schafft eine starke, authentische Identität. Die Marke überzeugt nicht nur durch ihre Relevanz für nachhaltige Mobilität, sondern auch durch ihre Prägnanz, die in jeder Facette der Umsetzung spürbar wird", so begründet die Jury des German Brand Award ihre Wahl zur nachhaltigsten Marke Deutschlands.

"Bei Mubea U-Mobility entwickeln wir emissionsfreie und leise Mobilitätslösungen - vor allem solche, die smarte Logistik ermöglichen und Städte lebenswerter machen. Diese Auszeichnungen gebühren dem gesamten Team, das Technologie, Nachhaltigkeit und Markenführung vereint. Sie zeigen: Innovationskraft, Verantwortung und starke Marken gehören ebenso zum Erfolg wie kluges Budgetmanagement und ein engagierter Vertrieb", so Jakub Fukacz, Head of Marketing, PR und Digital Sales bei Mubea U-Mobility.

Konrad Schlösser, Leiter der Business Unit, ergänzt: "Nachhaltigkeit ist für uns kein Add-on, sondern fest in der Produktentwicklung verankert. Mubea unterstützt dieses Selbstverständnis mit dem Ziel, bis 2035 in allen eigenen und vorgelagerten Prozessen klimaneutral zu sein."

"Gemeinsam mit Mubea ist es uns gelungen, ein Konzept zu realisieren, das die Markenidentität sichtbar macht und nachhaltig im Bewusstsein der Zielgruppen verankert. Die visuelle Klammer, die alle Produktlösungen als Teil einer gemeinsamen Markenstrategie vereint, steht sinnbildlich für ein zukunftsorientiertes Unternehmen", ergänzt Martina Lewis, CEO von der Leadagentur Brandcode.

iF DESIGN AWARD 2025 für die Produktmarke XBoard

Auch in diesem Jahr wurden herausragende Designleistungen von gesellschaftlicher Relevanz mit dem iF DESIGN AWARD ausgezeichnet. Eine internationale Jury bewertete fast 11.000 Einreichungen aus rund 66 Ländern. Die Premium-E-Scootermarke XBoard überzeugte mit ihrer Markenkommunikation und gewann in den Kategorien Corporate Design, Website, App UI und Social Media den iF DESIGN AWARD 2025.

Weitere Informationen, Bildmaterial in Druckqualität und den U-Mobility-Styleguide finden Sie unter: https://www.mubea-umobility.com/inside-u-mobility/media

Über Mubea U-Mobility

Mubea ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das auf über 100 Jahre Firmengeschichte zurückblickt. Rund 17.000 Mitarbeiter:innen an 58 Standorten machen das Unternehmen zu einem Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von Automobilkomponenten. Daneben erweitert Mubea seit einigen Jahren seine Tätigkeitsfelder und ist mittlerweile etablierter Zulieferer für die Luftfahrtindustrie. Die jüngste Diversifizierung ist der Aufbau der Mikromobilitätssparte Mubea U-Mobility, mit dem Anspruch innovative, nachhaltige und kundenorientierte Mobilitätslösungen im Bereich urbaner Mikromobilität und Logistik zu entwickeln und zu vermarkten.

