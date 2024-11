Stammgast Personal GmbH

Stellenanzeige bleibt unbeantwortet? Experte verrät, welche Stellschrauben Unternehmen bis zum neuen Jahr optimieren sollten

Unbeantwortete Stellenanzeigen sind ein großes Problem für viele Arbeitgeber. Die Suche nach Talenten wird zunehmend schwieriger, und die Zeit vergeht ohne Erfolg. Oft sind die Jobbeschreibungen unklar oder die Kommunikation mit Bewerbern lässt zu wünschen übrig. Diese Fehler können dazu führen, dass Unternehmen wertvolle Zeit und Ressourcen verlieren.

Die Optimierung von Stellenanzeigen ist jetzt wichtiger denn je. Ein klarer, ansprechender Text und eine schnelle Rückmeldung sind entscheidend, um die richtigen Kandidaten zu gewinnen. Dieser Beitrag verrät, wie Unternehmen ihre Recruiting-Strategie bis zum Jahresende verbessern können.

Klare, präzise Formulierungen, die die passende Zielgruppe erreichen

Um die richtigen Bewerber zu erreichen, ist es wichtig, die eigene Zielgruppe zu kennen und Stellenanzeigen so zu gestalten, dass sie diesen Personenkreis erreichen und ansprechen. Aspekte, auf die Recruiter in diesem Zusammenhang achten sollten, umfassen eine fachgerechte Sprache mit branchenüblichen Begriffen, aber auch das Hervorheben von Mitarbeiterbenefits. So wird potenziellen Kandidaten gezeigt, dass ihre Bedürfnisse und Anforderungen erkannt und ernst genommen werden.

Neben der zielgruppengerechten Sprache ist eine eindeutige und transparente Darstellung der Position und des Aufgabenspektrums entscheidend. So erkennen Bewerber, ob die Stelle zu ihnen, ihrem Werdegang und ihren Vorstellungen passt. Hierbei hilft eine klare Strukturierung, zum Beispiel mit Bullet Points, die die wichtigsten Voraussetzungen und Anforderungen des Jobs hervorheben.

Transparenz und eine starke Arbeitgebermarke

Eine gute Stellenanzeige bildet die für den Job erforderlichen Kompetenzen klar ab. Hierbei ist zwischen zwingend notwendigen auf der einen und vorteilhaften, aber optionalen Qualifikationen auf der anderen Seite zu unterscheiden. Diese klare Darstellung verschafft Bewerbern mehr Klarheit und erhöht dadurch auch die Qualität der eingehenden Bewerbungen. Auch die attraktive Darstellung des Arbeitgebers erhöht das Interesse der Zielgruppe. Ob flexible Arbeitszeiten für eine ausgewogene Work-Life-Balance oder Aufstiegsmöglichkeiten: All diese Optionen sprechen Bewerber an. Ein ehrlicher Einblick in die Corporate Culture und den Arbeitsalltag bietet außerdem die Chance, sich authentisch und positiv darzustellen. Möglich ist das über Mitarbeiterinterviews oder Videos, die einen Einblick in das Unternehmen schaffen.

Klare Prozesse, zeitnahe Rückmeldung und multimediale Veröffentlichung

Eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Stellenausschreibung ist es, den gesamten Bewerbungsprozess verständlich und klar darzustellen. Beispielsweise sollten Ansprechpartner mit direkten Kontaktdaten sowie Rückmeldefristen benannt werden. Auch vermeintliche Kleinigkeiten wie die Bestätigung des Bewerbungseingangs tragen zu einer positiven Candidate Experience bei.

Generell sollten die gesamten Abläufe möglichst wenig Zeit in Anspruch nehmen, da eine schnelle Abwicklung die Erfolgschancen erhöht. Hierbei helfen interne Tools wie etwa ein automatischer E-Mail-Service, der die Bewerber über den Stand der Dinge informiert. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in der heutigen Zeit nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist die Optimierung der Anzeige für Smartphone oder Tablet. Das reicht von der lesbaren Darstellung bis zum einfachen Bewerbungsprozess auf mobilen Endgeräten. Passend dazu kommt ein gutes Recruiting-Konzept heutzutage nicht mehr ohne eine ansprechende Social-Media-Präsenz aus. Auf Plattformen wie LinkedIn, TikTok oder Instagram lassen sich vor allem junge Talente erreichen.

Diversität, Erfolgskontrolle und Bewerberfeedback

Unternehmen, die bereits bei der Stellenanzeige Inklusion und Diversität im Betrieb klar und authentisch hervorheben, erschließen sich eine deutlich größere Zielgruppe und steigern die Anzahl qualifizierter Bewerbungen. Um zudem die Reichweite und das Erfolgspotenzial des Recruitings zu evaluieren, sollte ein lückenloses Monitoring erfolgen. Dieses ist mit Tools, die den Traffic und die Interaktion auf Webseiten verfolgen, möglich, die zeigen, ob eine Anzeige ihren Zweck erfüllt. In diesem Zusammenhang kommt auch dem Feedback der Kandidaten eine wichtige Rolle zu. Rückmeldungen über Umfragen zeigen, an welchen Stellen noch Verbesserungspotenzial besteht.

