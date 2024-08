Stammgast Personal GmbH

Ein sicherer Treffer: So vermittelte Bashé Gast Mario Goetze ins richtige Team

Qualifizierte Techniker und Ingenieure sind gegenwärtig Mangelware. Umso wichtiger ist es, potenzielle Kandidaten für sich zu begeistern. Bashé Gast, Gründer und Geschäftsführer der Stammgast Personal GmbH, hat sich mit seiner Personalberatung auf die Vermittlung von technischen und kaufmännischen Fachkräften für die Bereiche Elektrotechnik, Automobil, Bau, Energie und Chemie spezialisiert. Welch exzellente Ergebnisse Unternehmen und Arbeitnehmer mit seiner Hilfe erzielen können, erfahren Sie im Folgenden.

Studien zufolge fehlen in Deutschland aktuell branchenübergreifend Fachkräfte. Alleine im letzten Jahr konnten knapp 500.000 Stellen nicht besetzt werden - eine Lücke, die viele mittelständische Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Um das Problem zu lösen und passende Kandidaten zu finden, wenden sich zahlreiche Unternehmen an Personalberatungen. Doch auch hier sind die Erfahrungen nicht immer positiv. "Häufig entsteht der Eindruck, dass die Berater vor allem auf hohe Jahresgehälter fokussiert sind, weil ihre Provision davon abhängt", erklärt Bashé Gast, Gründer und Geschäftsführer der Stammgast Personal GmbH. "Das ist letztendlich sowohl für das Unternehmen als auch für den Arbeitnehmer nachteilig."

"Eine gute Personalberatung geht die Sache anders an, indem sie in Erfahrung bringt, was hinter der Position steckt - so zum Beispiel, welche Ziele mithilfe des neuen Mitarbeiters erreicht werden sollen", fährt der Experte fort. "Erst, wenn sie das weiß, kann sie wirklich passgenaue Kandidaten präsentieren." Bashé Gast weiß, wovon er spricht, denn er blickt auf sieben Jahre Erfahrung in der Personalberatung zurück. Bevor er die Stammgast Personal GmbH gründete, arbeitete er als Experte für Personalgewinnung für große Konzerne und mittelständische Unternehmen, wobei sein Fokus schon immer auf der Elektrotechnik, Automobilindustrie und Chemie lag. Heute unterstützt er Unternehmen mit der Stammgast Personal GmbH bei der Besetzung technischer und kaufmännischer Stellen. Dabei legt er besonderen Wert darauf, Kandidaten und Unternehmen auch über die Vertragsunterzeichnung hinaus zu begleiten. In der täglichen Praxis der Personalberatung erlebt das Team der Stammgast Personal GmbH immer wieder faszinierende Geschichten, die es verdienen, erzählt zu werden. Eine solche Geschichte handelt von der erfolgreichen Vermittlung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit, deren Name viele Menschen sofort an einen berühmten Fußballspieler erinnern wird: Mario Goetze. Wie Bashé Gast ihn erfolgreich ins richtige Team vermittelte, erfahren Sie in diesem Artikel.

In einem Monat zur passenden Stelle

Mario Goetze, der Namensvetter des berühmten Fußballspielers, war bereits 62 Jahre alt, als er nach einer neuen beruflichen Herausforderung suchte. Als Fachkraft für Arbeitssicherheit befand er sich bereits vor zwei Jahren im Vermittlungsprozess. Allerdings konnte damals keine passende Stelle für ihn gefunden werden. Dank eines leistungsfähigen CRM-Systems blieben seine Daten und sein Profil jedoch gespeichert, sodass er erneut in Betracht gezogen werden konnte, als in diesem Jahr eine geeignete Stelle frei wurde.

Der Vermittlungsprozess von Mario Goetze durch die Stammgast Personal GmbH zeigt, wie eine zielgerichtete Personalberatung funktioniert: Der Prozess begann am 3. Juni 2024, als Bashé Gast und sein Team die Anforderungen der offenen Stelle mit dem Kunden besprachen. Am 7. Juni wurde Mario Goetze über die offene Stelle informiert. Nachdem er sein Interesse bekundet hatte, folgte bereits am 11. Juni die Vorstellung beim Kunden. Das erste Interview fand am 17. Juni statt, gefolgt von einem zweiten Gespräch am 3. Juli. Am 5. Juli erhielt Mario Goetze schließlich die endgültige Zusage des Kunden. "Wie immer haben wir während des gesamten Prozesses auf ein gut etabliertes Vorgehen gesetzt", sagt Bashé Gast. "So konnten wir die Beteiligten über den gesamten Prozess der Auswahlgespräche und Vertragsverhandlungen hinweg umfassend begleiten. Vom ersten Termin bis zur finalen Vertragsunterschrift ist lediglich ein Monat vergangen, was selbst für uns sehr schnell ist. Das war natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir die Daten und das Profil des Kandidaten bereits vorliegen hatten."

Positive Ergebnisse für Unternehmen und Arbeitnehmer

Für Mario Goetze bedeutete die Vermittlung durch die Stammgast Personal GmbH die Chance, sich im fortgeschrittenen Alter nochmals zu beweisen. In seiner neuen Rolle als Fachkraft für Arbeitssicherheit und Abfallbeauftragter kann er seine umfassende Erfahrung einbringen und zugleich neue Herausforderungen annehmen. Besonders erfreulich ist für ihn, dass er trotz einer Reduzierung seiner wöchentlichen Arbeitsstunden nun mehr verdient. Und auch der Kunde kann erheblich von der Vermittlung durch die Stammgast Personal GmbH profitieren: Mit Mario Goetze hat das Unternehmen einen erfahrenen Mitarbeiter gewonnen, der sich trotz seines Alters kontinuierlich weiterentwickeln möchte. Aktuell unterstützt er die Einarbeitung einer neuen Mitarbeiterin, wodurch das Team weiter gestärkt und der Wissenstransfer nachhaltig gefördert wird.

Mario Goetzes Geschichte verdeutlicht, wie eine erfolgreiche Personalberatung sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer einen echten Unterschied machen kann. Wie ein brillanter Spielzug im Fußball, der perfekt auf den Torschuss vorbereitet, zeigt diese Vermittlung, wie gezielte Unterstützung und strategisches Vorgehen die richtigen Chancen auf das Spielfeld bringen können.

