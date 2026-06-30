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MIDO Ocean Star 200: Leistungsstarke Automatikuhr für Wasser, Sport und Sommer

Swiss-Made Sportuhr mit hoher Wasserdichtigkeit, starker Gangreserve und optimaler Ablesbarkeit

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Eschborn (ots)

Mit der Ocean Star 200 präsentiert die Schweizer Uhrenmarke MIDO eine Uhr, die Präzision, Robustheit und modernes Design vereint. Wasserdicht bis zu einem Druck von 20 bar (200 Meter) und ausgestattet mit einem Automatikwerk mit bis zu 80 Stunden Gangreserve sowie hoher Ablesbarkeit unter allen Bedingungen, ist dieses Modell konsequent auf Performance ausgelegt und eignet sich ideal für aktive Einsätze im Sommerurlaub und darüber hinaus.

Entwickelt für anspruchsvolle Bedingungen

Die Ocean Star 200 wurde für Situationen über und unter Wasser konzipiert, in denen Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Ihr 41-mm-Edelstahlgehäuse bietet eine optimale Balance zwischen Funktionalität und Tragekomfort. Die einseitig drehbare Lünette, die verschraubte Krone und der verschraubte Gehäuseboden gewährleisten höchste Widerstandsfähigkeit im Alltag sowie bei Tauchgängen oder anspruchsvollen Aktivitäten im Wasser.

Optimale Ablesbarkeit

Unter Wasser zählt jede Sekunde - und sie muss sofort erkennbar sein. Das fein gekörnte blaue Zifferblatt reflektiert das Licht gezielt, während mit Super-LumiNova® beschichtete Zeiger und Indexe maximale Sichtbarkeit garantieren.

Mechanische Exzellenz aus der Schweiz

Im Inneren arbeitet das bewährte automatisches Uhrwerk MIDO Kaliber 80. Es bietet eine beeindruckende Gangreserve von bis zu 80 Stunden - ideal für längere Einsatzzeiten ohne Nachjustierung. Die fein dekorierte Schwungmasse mit Genfer Streifen unterstreicht die uhrmacherische Qualität.

Tradition und Innovation seit 1944

Die Ocean Star Kollektion steht für jahrzehntelange Expertise in der Entwicklung wasserdichter Uhren. Bereits in den 1930er-Jahren setzte MIDO mit dem Aquadura-System Maßstäbe in der Abdichtungstechnologie. Als konsequente Weiterentwicklung dieser Tradition verbindet die Ocean Star 200 heute historische Kompetenz mit modernen Materialien und Technologien.

Starke Leistung für Action, Alltag und Sommerurlaub zum fairen Preis

Die Ocean Star 200 verbindet sportliche Ästhetik mit durchdachter Technik. Entwickelt für dynamische Abenteuer und anspruchsvolle Einsätze, misst sie nicht nur die Zeit, sondern steht zugleich für ein aktives Lebensgefühl. Gleichzeitig überzeugt sie durch ein bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis und positioniert sich als sehr attraktive Wahl im Segment hochwertiger Swiss-Made Automatikuhren.

Die MIDO Ocean Star 200 ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 950,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich - im Fachhandel sowie im MIDO Onlineshop

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

Modell: MIDO Ocean Star 200

Satiniertes und poliertes Edelstahlgehäuse (41 mm), verschraubt

Wasserdichtigkeit bis zu einem Druck von 20 bar (200 m)

Automatikwerk MIDO Kaliber 80 mit Nivachron(TM)-Spiralfeder (antimagnetisch & stoßresistent)

Gangreserve bis zu 80 Stunden

Lünette: Einseitig drehbar mit Leuchtpunkt

Gravur eines Seesterns auf dem Gehäuseboden als Symbol der Kollektion

Edelstahlarmband mit Taucherverlängerung für den Einsatz über Neoprenanzügen

MIDO-Schnellwechselsystem für einfachen Bandwechsel

Blau gekörntes Zifferblatt, Indexe mit Super-LumiNova®

Datumsanzeige bei 3 Uhr

Kontrastreiche Minuterie

Dezente orangefarbene Akzente (typisch für MIDO)

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