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Mitteldeutsche Zeitung

Regierung dreht für CDU ein Video

Halle (ots)

Sachsen-Anhalts Landesregierung soll gegen das Neutralitätsgebot von Behörden verstoßen haben. Wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe) berichtet, wurde ein Video mit Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) in der Staatskanzlei von Mitarbeitern der Regierung aufgenommen, aber nur über Social-Media-Kanäle der CDU verbreitet.

Darin antwortet Schulze, der auch Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl ist, in heiterem Ton auf Bedenken von Bill und Tom Kaulitz. Sie sollen die TV-Show "Wetten, dass..." aus Halle moderieren und hatten sich skeptisch gezeigt, ob es dort eine geeignete Unterkunft für sie gebe. Schulze bietet dann unter anderem in dem Clip an, man könne den Brüdern "eine Isomatte neben der Himmelsscheibe ausrollen", die in Halle im Landesmuseum zu sehen ist.

Der Chef der Staatskanzlei, Rainer Robra (CDU), bedauere, "dass in diesem Einzelfall der Anschein einer Vermengung staatlicher und parteipolitischer Öffentlichkeitsarbeit entstanden ist, der nicht intendiert war", sagte Regierungssprecherin Tanja Andrys der Zeitung. "Es ist sichergestellt, dass sich dies nicht wiederholt." Sie habe das von einer Mitarbeiterin aufgenommene Rohmaterial an eine für die CDU tätige Agentur weitergegeben, weil die landeseigene Marketingagentur daraus keinen den Erwartungen entsprechenden Clip machen konnte, so Andrys.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Kai Gauselmann
Telefon: 0345 565 4300
kai.gauselmann@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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