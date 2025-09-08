Waterdrop Inc.

Waterdrop Inc. gibt ungeprüfte Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 und eine Bardividende bekannt, Nettogewinn steigt im Vergleich zum Vorjahr um 58,7 %

Am 4. September 2025 hat Waterdrop Inc. (NYSE: WDH), eine führende Technologieplattform für Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen mit positivem gesellschaftlichem Einfluss, seine ungeprüften Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 bekannt gegeben. Im Berichtsquartal verzeichnete Waterdrop eine Nettobetriebsleistung von 838,0 Millionen RMB, was einem Anstieg von 23,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich auf insgesamt RMB 140,2 Millionen und lag damit um 58,7 % über dem Vorjahreswert, womit die Rentabilität im vierzehnten Quartal in Folge erhalten blieb. Die betrieblichen Aufwendungen, einschließlich Vertriebs-, Verwaltungs- sowie F&E-Aufwendungen, machten 38,7 % des Umsatzes aus, was einem Rückgang von 6,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Seit der Ankündigung seines ersten Aktienrückkaufprogramms im September 2021 hat Waterdrop bis zum 31. August 2025 etwa 55,7 Millionen American Depositary Shares (ADS) auf dem freien Markt zurückgekauft. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat vor kurzem eine erhöhte Bardividende in Höhe von 10,9 Millionen US-Dollar genehmigt, was einer Erhöhung um 50 % gegenüber der vorherigen Dividende entspricht.

Versicherungsgeschäft: Erstjahresprämien um 80,2 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen

Die versicherungsbezogenen Einnahmen von Waterdrop beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 738,6 Millionen RMB, was einem Anstieg von 28,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Betriebsgewinn im Versicherungsgeschäft erreichte 170,9 Millionen RMB, was einem Anstieg von 39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Erstjahresprämien aus dem Versicherungsgeschäft beliefen sich auf 3.204,3 Millionen RMB, was einem Anstieg von 80,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Versicherungsgeschäft verzeichnete ein außergewöhnliches Quartal. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das GJP um 95,0 % bei den kurzfristigen und um 45,4 % bei den langfristigen Verträgen. Diese Ergebnisse unterstreichen die Effektivität unserer strategischen Ausrichtung auf verbesserte Nutzerakquise, beschleunigte Produktiteration und den Einsatz von KI-gestützten Diensten.

Auf der Angebotsseite hat Waterdrop Insurance Marketplace sein Versicherungsangebot weiter ausgebaut. Sie führte die branchenweit erste Millionenkrankenversicherung ein, für die keine Gesundheitserklärung erforderlich ist und die eine garantierte Erneuerung für fünf aufeinanderfolgende Jahre vorsieht, sodass sie auch für Personen mit chronischen oder eingeschränkten Gesundheitszuständen zugänglich ist und bis zum Alter von 105 Jahren verlängert werden kann. Das von Waterdrop entwickelte Mutterschaftsversicherungsprodukt „Jie Hao Yun" wurde auf die Version 6.0 aktualisiert und ist damit die erste Mutterschaftsversicherung der Branche, die Mütter mit Vorerkrankungen abdeckt. Zusätzlich hat Waterdrop mit seinem Angebot an Versicherungsprodukten für Menschen mit Vorerkrankungen die Einstiegshürde für Nutzer deutlich gesenkt. Darüber hinaus werden die Invaliditätsversicherungsprodukte des Unternehmens von den Menschen gut angenommen.

Waterdrop Medical Crowdfunding sammelte kumulativ 70 Milliarden RMB für 3,54 Millionen Patienten

Im Laufe des Quartals hat Waterdrop Medical Crowdfunding seine Mission „Leben retten" mit bemerkenswertem Erfolg umgesetzt. Bis zum 30. Juni 2025 haben rund 480 Millionen Menschen insgesamt 70 Milliarden RMB für 3,54 Millionen Patienten über Waterdrop Medical Crowdfunding gespendet.

In diesem Quartal hat Waterdrop Medical Crowdfunding in Zusammenarbeit mit dem Büro für zivile Angelegenheiten in Guangzhou „Waterdrop Co-Help" ins Leben gerufen, das erste Projekt unter der neuen Bezeichnung einer von der Regierung unterstützten Plattform, die soziale und gemeinwohlorientierte Ressourcen integriert.

E-Find-Plattform hat in diesem Quartal 999 Patienten aufgenommen

Die Digital Clinical Trial Solution von Waterdrop hat ihr Wachstum im zweiten Quartal 2025 fortgesetzt und einen Umsatz von rund 27,7 Millionen RMB erzielt, was einer Steigerung von 34,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zum 30. Juni 2025 hatte das Unternehmen über die E-Find-Plattform insgesamt 12 216 Patienten in 1385 klinische Studienprogramme eingeschrieben.

In diesem Quartal hat die E-Find-Plattform ihre Zusammenarbeit auf 198 Pharmaunternehmen und Auftragsforschungsinstitute ausgeweitet. Inzwischen richtete die E-Find-Plattform Dienste für 114 neue Programme ein. Auch die Zahl der eingeschriebenen Patienten erreichte einen historischen Höchststand: 999 Patienten wurden im zweiten Quartal aufgenommen.

FYP durch AI-Krankenversicherungsexperten erleichtert, kletterte um 155 % nach oben

Die KI-Anwendungssuite „Waterdrop Guardian" entwickelt sich ständig weiter und interagiert entweder direkt mit den Endnutzern oder unterstützt die Online-Berater im Hintergrund. Die von „AI Medical Insurance Expert" vermittelten monatlichen Prämien stiegen im Vergleich zum letzten Quartal um 155 %. „KI-Kundenservice-Agent" verbessert das Benutzererlebnis. „Life Planner Copilot" hat 300 000 Beratungen zu Versicherungsprodukten durch die Online-Berater abgewickelt, was zu einem zweistelligen Produktivitätswachstum im 2. Quartal führte. Waterdrop hat vor kurzem „KEYI.AI" eingeführt, einen Echtzeit-KI-Assistenten für Berater, der im Laufe des Jahres auch Branchenpartnern zur Verfügung stehen soll.

Im zweiten Quartal hat Waterdrop Medical Crowdfunding seine Fähigkeiten zur Risikobewertung verbessert. Eine „Large-Language-Model"-Engine (LLM) scannt nun den Inhalt jeder Kampagne, Kommentare und versteckte Hinweise, speist die Erkenntnisse in eine intelligente Matrix ein, die 15 Hochrisikoszenarien verfolgt und sich selbst optimiert, um Risiken genauer zu erkennen.

Peng Shen, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Waterdrop, kommentiert: „Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir ein robustes Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt haben, welches durch die tiefere Integration von KI in unsere Vertriebs- und Serviceprozesse angetrieben wurde. Infolgedessen verzeichnete das Unternehmen im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn ein zweistelliges Wachstum. Mit Blick auf die zweite Hälfte des Jahres 2025 wird das Unternehmen auch weiterhin das Prinzip ‚Tech for good', was ungefähr ‚Technologie für das Gemeinwohl' bedeutet, beibehalten, KI vollständig einbeziehen und fortlaufend langfristige Werte für unsere Nutzer, Partner und Aktionäre schaffen!"

