TOKYO SKYTREE feiert das 30-jährige Jubiläum von Toy Story mit einem Event

TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd., der Betreiber von TOKYO SKYTREE, veranstaltet „To the Sky Beyond Imagination TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE" anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Veröffentlichung des Films „Toy Story". Die Veranstaltung begann am Donnerstag, 17. Juli, und dauert bis Freitag, 31. Oktober 2025.

Key Visual von „To the Sky Beyond Imagination TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE":

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202507041716/_prw_PI1fl_N616C18M.jpg

Spezielle Website von „To the Sky Beyond Imagination TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE":

https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/toystory/

In Bereichen wie der 450 Meter hohen Tembo Galleria können die Besucher durch die Ausstellung und die Innendekoration in die Welt von Toy Story eintauchen. Außerdem werden auf dieser Etage Waren in limitierter Auflage angeboten, die nur auf der Veranstaltung erhältlich sind, sowie spezielle Café-Menüs. Auf dem 350 Meter hohen Tembo-Deck werden an jedem Abend der Veranstaltung exklusive Videos auf den Fenstern gezeigt, die sich in eine riesige Leinwand des SKYTREE ROUND THEATER verwandeln. Am Abend wird die Außenfassade des Turms mit einer speziellen Toy Story-Beleuchtung erstrahlen, die von verschiedenen Figuren aus der Filmreihe inspiriert ist.

Das exklusive Key Visual der Veranstaltung zeigt die Filmfiguren beim Besuch des TOKYO SKYTREE, der als Spielzimmer in den Wolken neu gestaltet wurde.

TOBU TOWER SKYTREE hofft, dass diejenigen, die nach Japan kommen, den TOKYO SKYTREE anlässlich dieses Ereignisses besuchen und genießen werden.

Informationen zu TOKYO SKYTREE

Der 634 Meter hohe TOKYO SKYTREE ist der höchste freistehende Sendeturm der Welt. Es verfügt über zwei Aussichtsplattformen, das Tembo Deck in 350 Metern Höhe und die Tembo Galleria in 450 Metern Höhe, die einen spektakulären Panoramablick auf Tokio bieten. Nachts wird der TOKYO SKYTREE in drei Beleuchtungsstilen farbig beleuchtet: „Iki", charakterisiert durch ein helles Blau, „Miyabi" mit Edo-Violett und „Nobori", einem verheißungsvollen Mandarinen-Ton. Zu saisonalen und anderen Anlässen ist eine besondere Beleuchtung zu sehen.

